ยะลาชวนเที่ยวงาน "ปากายัน มลายู" 23-24 พ.ค.นี้ ส่งเสริมอนุรักษ์ผ้าท้องถิ่น ซอฟท์พาวเวอร์ชายแดนใต้

ยะลา - จังหวัดยะลาร่วมกับเทศบาลนครยะลา และภาคีเครือข่ายนานาชาติ แถลงข่าวเตรียมจัดโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ผ้าท้องถิ่นมลายู "ปากายัน มลายู" (Pakayan Melayu) ครั้งที่ 5 ประจำปี 2569 มุ่งผลักดัน Soft Power อัตลักษณ์ชายแดนใต้สู่การเป็นศูนย์กลางแฟชั่นมลายูในระดับสากล
วันนี้ (6 พ.ค.) ที่ห้องประชุมเทศบาลนครยะลา นายก้องสกุล จันทราช ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีแถลงข่าว โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ผ้าท้องถิ่นมลายู "ปากายัน มลายู" (Pakayan Melayu) ครั้งที่ 5 ประจำปี 2569 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานเข้าร่วมอาทิ นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา นายอะฮ์มัด ฟะหฮ์มี บิน อะฮ์มัด ซาร์กาวี กงสุลใหญ่มาเลเซีย ประจำจังหวัดสงขลา นายวินาร์ดี้ ฮานาฟี ลูกี้ กงสุลใหญ่อินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา นางสุนิสา อยู่หนูสิงห์ วัฒนธรรมจังหวัดยะลา
นายก้องสกุล จันทราช เปิดเผยว่า โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังความภาคภูมิใจในรากเหง้าวัฒนธรรมมลายูให้แก่เยาวชนและประชาชน โดยมองว่า "ผ้าปากายัน" คือมรดกทางภูมิปัญญาที่สะท้อนวิถีชีวิตอย่างลึกซึ้ง
"ผ้าปากายัน คือหนึ่งใน Soft Power ที่แข็งแกร่งที่สุดของจังหวัดยะลา การผสมผสานภูมิปัญญาดั้งเดิมเข้ากับดีไซน์ร่วมสมัย คือกุญแจสำคัญในการสร้างรายได้หมุนเวียนสู่ชุมชน และยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มกลุ่มอาชีพหัตถกรรมอย่างยั่งยืน" นายก้องสกุล กล่าว
ด้านนายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา ระบุว่า ปัจจุบันเศรษฐกิจท้องถิ่นมีความตื่นตัวเรื่องผ้าพื้นเมืองสูงมาก ทั้งผ้าลายพระราชทาน ผ้าปาเต๊ะ บาติก และผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ เทศบาลฯ จึงมีนโยบายสนับสนุนให้จังหวัดยะลาเป็นศูนย์กลางแฟชั่นมลายูอย่างเต็มตัว โดยเฉพาะการส่งเสริมกลุ่ม House Brand ในพื้นที่ให้มีศักยภาพในการแข่งขันทั้งในตลาดออนไลน์และสากล
งานกำหนดจัดขึ้น ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา โดยมีกิจกรรมการประกวดออกแบบลายผ้า ภายใต้แนวคิด “Yala Colour Guide 2027: ประกายแสงแห่งยะลา” แบ่งเป็นประเภทลายพิมพ์ดิจิทัล และลายผ้าทำมือ การประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย ครอบคลุม 3 หมวด ได้แก่ ชุดลำลอง, ชุดราตรี และเครื่องประดับ/ของใช้ในบ้าน นิทรรศการและการจำหน่ายสินค้า การรวมตัวของแบรนด์ผ้าพื้นเมืองคุณภาพจาก ไทย, มาเลเซีย และอินโดนีเซีย Grand Fashion Show ตระการตากับแฟชั่นโชว์ “ปากายัน มลายู” ที่รวมผลงานการออกแบบที่สะท้อนเอกลักษณ์ท้องถิ่นในรูปแบบร่วมสมัย
"ที่ผ่านมา โครงการปากายัน มลายูประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ โดยได้รับเกียรติจากสถาบันแฟชั่นระดับโลกอย่าง House of iKons นำชุดผลงานจากฝีมือชาวจังหวัดยะลาไปร่วมเดินแบบบนรันเวย์ London Fashion Week ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ถึง 3 ครั้ง (ปี 2566, 2567 และล่าสุดกุมภาพันธ์ 2569) ถือเป็นความภาคภูมิใจในการนำวัฒนธรรมมลายูไปประกาศศักดาในเวทีระดับนานาชาติ" นายกเทศมนตรีนครยะลา กล่าว
เทศบาลนครยะลาจึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมและสนับสนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในงาน "ปากายัน มลายู" ครั้งที่ 5 นี้ งานกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2569 ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา