รู้ตัวคนส่ง - คนรับ เฮโรอีน กว่า 6 กิโล ส่วนคนหิ้วเป็นลูกเรือ ระบุรับจ้างส่งตัวละ 150 บาท ไม่รู้ซุกยาเสพติด

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - รู้ตัวคนส่ง - คนรับ เฮโรอีน กว่า 6 กิโล หลังตรวจยึดได้ ก่อนส่งต่างประเทศ เร่งรวบรวมหลักฐานออกหมายจับ ขณะคนรับหิ้วเป็นลูกเรือสายการบิน นำของส่งให้ตร.ตรวจสอบ ระบุรับหิ้วผ้าไทยไปส่งชุดละ 150 บาท ไม่เกี่ยวขบวนการนี้
เมื่อเวลา 15.00น. วันนี้ ( 6 พ.ค.) พล.ต.ต.สินเลิศ สุขุม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย พ.ต.อ.สมศักดิ์ ทองเกลี้ยง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวิชิต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดจับกุม ร่วมกันแถลงผลการจับกุม และสืบสวนขยายผลการตรวจยึดเอโรอีนซุกในแผ่นผ่าซับในเย็บติดกับชุดผ้าไทย น้ำหนัก กว่า 6 กิโลกรัม เตรียมส่งต่อไปยังประเทศออสเตรีเลีย ณ ห้องประชุม สภ.วิชิต
สำหรับการตรวจยึดยาเสพติดล็อตใหญ่ในครั้งนี้ สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สืบทราบว่ามีพัสดุต้องสงสัยว่าเป็นเฮโรอีน ส่งมาทางบริษัทเอกชนจำนวน 2 กระสอบ โดยมีการระบุชื่อผู้ส่ง อักษรย่อ “ส” จาก อ.เชียงคาน จ.เลย ระบุผู้รับ นาย อ.อาศัยอยู่ในพื้นที่ ต.สาคู จึงเดินทางไปตรวจสอบโดยการเฝ้าสังเกต โดยพบว่าพนักงานได้มาส่งพัสดุจำนวน 2 กระสอบที้บ้านหลังหนึ่ง แต่ไม่มีคนรับของ
ซึ่งจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ พบว่า นายอ. เป็นพนักงานของสายการบินแห่งหนึ่ง ต่อมา เมื่อวันที่ 2 พ.ค. นาย อ. ได้ติดต่อและนำสิ่งของเข้าพบกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยระบุว่า ได้รับการติดต่อจากผู้ใช้เฟสบุ๊ค รายหนึ่ง ว่าจ้างให้หิ้วชุดผ้าไทย จำนวน 48 ชุด ไปส่งให้ผู้รับยังต่างประเทศ และ สงสัยว่าในชุดไทยดังกล่าวอาจจะมีการซุกซ่อนยาเสพติดไว้
อย่างไรก็ตามหลังมีการส่งมอบพัสดุดังกล่าวทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบด้วยน้ำตรวจสารเสพติด แต่ไม่พบว่ามียาเสพติดภายในชุดดังกล่าว แต่ทางเจ้าหน้าที่ไม่ละความพยายาม จึงนำชุดมาตรวจสอบอย่างละเอียด ซึ่งพบว่าชุดมีการตัดเย็บอย่างดี ไม่มีร่องรอย จึงตัดสินใจแกะผาซับในของชุด พบว่ามีการซุกซ่อนเฮโรอีนในถุงพลาสติด และนำใส่ในซับในของจุดผ้าไทยก่อนที่จะมีการเย็บติดกัน ซึ่งถ้ามองด้วยตาเปล่าจะไม่รู้ว่าข้างในมีการซุกซ่อนยาเสพติดไว้
พล.ต.ต.สินเลิศ และ พ.ต.อ.สมศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับการสอบสวนขยายผลนั้นขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ทราบตัวในส่วนของผู้ที่ส่งพัสดุแล้ว รวมถึงในส่วนของผู้รับที่อยู่ต่างประเทศ ซึ้งทราบว่าเป็นคนไทย หลังจากนี้จะมีการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่ออกหมายจับต่อไป
ส่วนกรณีคนกลาง ซึ่งรับหิ้งชุดผ้าไทยจากภูเก็ตไปต่างประเทศ นั้นจากการสอบสวนทราบว่าเปิดเฟสรับจ้างหิ้วของตัวไป และได้รับการติดต่อจากผู้จ้างรายนี้มาแล้ว 4 รอบ รอบแรกเป็นการส่งผ้าใหมเป็นชิ้น รอบที่ 2 และ 3 เป็นเสื้อผ้าชุดผ้าไทย ซึ่งก็ไม่มีอะไรผิดปกคิ และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 ที่ได้รับการติดต่อ โดยคิดค่าหิ้วเสื้อผ้าไทยไปส่งให้ผู้รับที่ออสเตรเลีย ในราคาตัวละ 50 บาท
อย่างไรก็ตามอยากเตือนไปยัง ผู้ที่รับจ้างหิ้วสิ้นค้าทั้งขาเข้าและขาออกทั้งหลายขอให้ตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะรับหินสินค้าไปส่ง เพราะบางครั้งอาจจะมีการซุกสิ่งของผิดกฎหมายก็ได้เหมือนกับรายนี้ ซึ่งถ้าหลุดไปได้และไปถูกจับที่ต่างประเทศอาจจะถุกประหารชีวิตก็ได้ หรือไม่ก็อาจจะติดคุก เพราะฉะนั้นจะต้องตรวจสอบก่อนรับสินค้า