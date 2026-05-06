กฟภ.ทุ่ม 247 ล้าน เปิดสถานีไฟฟ้ากะทู้ ภูเก็ต วางแผนเพิ่มอีก 5 สถานีภายในปี 70 รองรับการใช้ไฟสูงสุดในภาคใต้

ศูนย์ข่าวภเก็ต - กฟภ. ทุ่ม 247 ล้าน เปิดสถานีไฟฟ้ากะทู้ “Smart Substation” เตรียมขยายเพิ่มอีก 5 สถานีภายในปี 72 รองรับการใช้ไฟฟ้าในภูเก็ตที่สูงเป็นอันดับหนึ่งของภาคใต้
วันนี้ (6 พ.ค.69) ดร.มงคล ตรีกิจจานนท์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นประธานในพิธีเปิดสถานีไฟฟ้ากะทู้ โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชน เข้าร่วม
ดร.มงคล ตรีกิจจานนท์ ผู้ว่าการ กฟภ. ระบุว่า สถานีไฟฟ้ากะทู้ก่อสร้างภายใต้งบประมาณ 247 ล้านบาท เป็นสถานีไฟฟ้าระบบ Gas Insulated Substation (GIS) แบบ Indoor ที่มีความปลอดภัยสูงและใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 50 เมกะโวลต์แอมแปร์ จำนวน 2 เครื่อง รวมกำลังการผลิต 100 เมกะโวลต์แอมแปร์ พร้อมระบบบริหารจัดการแบบอัตโนมัติที่สามารถสั่งการและควบคุมจากระยะไกล ลดการพึ่งพากำลังคนและเพิ่มความแม่นยำในการบริหารระบบ นอกจากนี้ยังติดตั้งระบบ Solar Rooftop ขนาด 20 กิโลวัตต์ เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้ภายในสถานี ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสนับสนุนเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน
สถานีไฟฟ้าแห่งนี้สามารถจ่ายไฟฟ้าแรงดัน 33,000 โวลต์ จำนวน 10 วงจร ครอบคลุมพื้นที่สำคัญในอำเภอกะทู้ อาทิ น้ำตกกะทู้ ศูนย์ราชการ สนามกอล์ฟชั้นนำอย่าง Loch Palm และ Red Mountain ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในพื้นที่
ปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดเป็นอันดับ 1 ของ 14 จังหวัดภาคใต้ โดยมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าอยู่ที่ 586 เมกะวัตต์เมกะวัตต์ รองลงมา คือ จังหวัดสงขลา 555 เมกะวัตต์ สุราษฎร์ธานี 476 เมกะวัตต์ และนครศรีธรรมราช 371 เมกะวัตต์ ขณะที่การคาดการณ์ในอีก 10 ปีข้างหน้า หรือปี 2579 ความต้องการใช้ไฟฟ้าในภูเก็ตจะเพิ่มสูงถึง 900 เมกะวัตต์
เพื่อรองรับการเติบโตดังกล่าว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้วางแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง โดยเตรียมก่อสร้างสถานีไฟฟ้าเพิ่มอีก 5 แห่ง เริ่มตั้งแต่ปี 2570 ในพื้นที่ตำบลกมลา ตำบลราไวย์ และโครงการลากูน่า และในปี 2572 จะมีการก่อสร้างเพิ่มเติมในเขตตัวเมืองภูเก็ต เพื่อเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าให้ครอบคลุมทุกมิติการพัฒนา
นอกจากนี้ กฟภ. ยังเดินหน้าสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) อย่างจริงจัง โดยปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตมีสถานีชาร์จไฟฟ้ารวม 93 แห่ง แบ่งเป็นสถานีหลัก 57 แห่ง และจุดบริการเสริมอีก 36 แห่ง รองรับการใช้งาน EV Bus และ EV Truck ในภาคการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม ช่วยลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล และส่งเสริมภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวสีเขียว
การเปิดสถานีไฟฟ้ากะทู้ในครั้งนี้ จึงไม่ใช่เพียงการเพิ่มกำลังการจ่ายไฟฟ้าเท่านั้น แต่ยังเป็นการวางรากฐานสำคัญของระบบพลังงานอัจฉริยะ ที่จะขับเคลื่อนภูเก็ตสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และศูนย์กลางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวระดับโลกในอนาคตอย่างมั่นคงและยั่งยืน