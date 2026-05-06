แบงก์ชาติภาคใต้เผยเศรษฐกิจไตรมาส 1/69 สัญญาณบวกจากการฟื้นตัวหลังน้ำท่วม

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ธปท. สำนักงานภาคใต้ แถลงภาวะเศรษฐกิจไตรมาสแรกปี 69 ระบุสัญญาณบวกจากภาคเกษตรและการใช้จ่ายเพื่อฟื้นฟูหลังน้ำท่วม ขณะที่หาดใหญ่ยังเนื้อหอม นักลงทุนยังเชื่อมั่นและเดินหน้าการลงทุนต่อเนื่อง
วันนี้ (6 พ.ค.) ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ได้จัดงานแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคใต้ ไตรมาส 1/69 โดยมี นายทัดลาภ เผ่าเหลืองทอง ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ (ธปท.) เป็นผู้นำแถลง พร้อมด้วยสื่อมวลชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟัง
นายทัดลาภ เผ่าเหลืองทอง ผู้อำนวยการอาวุโส ธปท.สำนักงานภาคใต้ กล่าวว่า ภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคใต้ไตรมาส 1 ปี 69 ปรับดีขึ้นจากไตรมาสก่อน หลังสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลาย ทำให้เกิดการใช้จ่ายและการลงทุนเพื่อทดแทนส่วนที่เสียหาย ประกอบกับการเร่งซื้อสินค้าในช่วงปลายไตรมาส จากความกังวลต่อความขัดแย้งในตะวันออกกลาง นอกจากนี้ ยังได้แรงหนุนจากรายได้เกษตรกรที่กลับมาขยายตัวเล็กน้อย จากผลผลิตทุเรียน รวมถึงราคายางและปาล์มที่ปรับดีขึ้น ตามทิศทางราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก ภาคการผลิตและส่งออกขยายตัว โรงงานกลับมาผลิตได้ปกติหลังน้ำท่วมคลี่คลาย
อย่างไรก็ตาม ความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลให้ราคาน้ำมันและต้นทุนการขนส่งพุ่งสูง กระทบต่อเศรษฐกิจภาคใต้ ทั้งภาคท่องเที่ยวที่ชะลอตัวลง จากจำนวนเที่ยวบินที่ลดลง ขณะที่ภาคการค้าและภาคเกษตรเผชิญภาวะต้นทุนสินค้าและราคาปุ๋ยที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องถึงการจ้างงานในหลายธุรกิจ กลายเป็นปัจจัยซ้ำเติมกำลังซื้อของครัวเรือนในระยะถัดไปได้
ผู้อำนวยการอาวุโส ธปท.สำนักงานภาคใต้ ยังกล่าวอีกว่า สำหรับพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญอย่างอำเภอหาดใหญ่ พบว่านักลงทุนยังคงมีความเชื่อมั่นและเดินหน้าการลงทุนต่อเนื่อง ทั้งโครงการโรงแรมใหม่และการขยายตัวของสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV Station) เพื่อรองรับปริมาณรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ผู้ประกอบการมีการปรับตัวโดยนำบทเรียนจากน้ำท่วมมาทบทวนการออกแบบโครงการให้สามารถรับมือกับภัยธรรมชาติในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น ส่วนประเด็นนโยบายรัฐและโครงการเมกะโปรเจกต์อย่างแลนด์บริดจ์ (Landbridge) นั้น ทางสำนักงานฯ มองว่าเป็นโอกาสสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นผ่านงานก่อสร้าง แต่ในระยะยาวจำเป็นต้องประเมินความคุ้มค่าและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้านเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและสอดคล้องกับบริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป
ทั้งนี้ แบงก์ชาติได้ขอความร่วมมือสถาบันการเงิน และธุรกิจที่อยู่ภายใต้กำกับ ออกมาตรการช่วยลูกหนี้รายย่อยและ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากราคาพลังงาน โดยเน้นลดภาระค่างวด-ดอกเบี้ย และเติมเงินใหม่ผ่านโครงการ "SMEs Secure+" ซึ่งจะผ่อนปรนแนวทางการพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้เป็นการชั่วคราว ลูกหนี้ที่เริ่มมีปัญหาหรือต้องการสภาพคล่อง สามารถติดต่อธนาคารที่ใช้บริการได้โดยตรง พร้อมนี้ได้อัปเดต โครงการ “ปิดหนี้ไว ไปต่อได้” ที่บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท (SAM) เปิดตัว Line OA @samsocialamc (สังเกตโล่ห์สีน้ำเงิน) อำนวยความสะดวกให้ลูกหนี้ที่มีหนี้เสียไม่เกิน 1 แสนบาท เช็กสิทธิ์และยืนยันตัวตนผ่านระบบออนไลน์ได้ครบจบในที่เดียว เพียงรอ SMS ยืนยันจากแบงก์ชาติแล้วดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อทำสัญญาและปิดจบหนี้ได้ทันที
ในช่วงท้าย นายทัดลาภได้เล่าถึงความคืบหน้า “(ร่าง) หลักเกณฑ์การกำหนดมาตรฐานค่าบริการและการให้บริการ” เพื่อคุมค่าธรรมเนียมให้เป็นธรรมและสะท้อนต้นทุนจริง โดยยกเว้นค่าบริการข้ามเขต ค่าคู่สายสำหรับการฝากถอนโอน พร้อมจำกัดเพดานค่า e-statement ค่ารักษาบัญชี และค่าบัตรเดบิตพื้นฐานไม่เกิน 200 บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างเปิดรับฟังความคิดเห็น โดยเตรียมบังคับใช้หลักเกณฑ์ใหม่ 1 มิ.ย. นี้ และฝากย้ำเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพแอบอ้างโลโก้ ชื่อ-สกุลผู้บริหารของแบงก์ชาติ ไปหลอกให้ลงทุนหรือโอนเงิน โดยเน้นว่าแบงก์ชาติไม่มีนโยบายทำธุรกรรมโดยตรงกับประชาชน หากไม่แน่ใจสอบถาม Call Center แบงก์ชาติ โทร 1213