รวบเเก๊งหนุ่มรัสเซียข้ามห้วยจากภูเก็ตรับเหมางานระบบไฟฟ้าแย่งอาชีพคนไทยที่เกาะสมุย

สุราษฎร์ธานี - ตม.จว.สุราษฎร์ ร่วมกับ ตร.ท่องเที่ยว ตามรวบแก๊ง 4 หนุ่มรัสเซีย ข้ามห้วยจากภูเก็ต ลักลอบรับเหมางานระบบไฟฟ้าให้สถานบันเทิงบนเกาะสมุย แย่งอาชีพคนไทย บางคนพ่วงข้อหาอยู่เกินกำหนดวีซ่า จ่อขึ้นแบล็กลิสต์ส่งกลับประเทศ
วันที่ 6 พฤษภาคม 2569 พล.ต.ต.ชูธเรศ ยิ่งยงดำรงสกุล ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6 เปิดเผยว่า เมื่อช่วงเย็นวันที่ 5 พ.ค.ที่ผ่านมา พ.ต.อ.นฤวัต พุทธวิโร ผกก.ตม.จว.สุราษฎร์ธานี นำกำลัง ตม.จว.สุราษฎร์ธานี ได้สืบสวนติดตามกลุ่มคนต่างชาติสัญชาติรัสเซีย ที่มีพฤติการณ์แอบลักลอบทำงานเป็นช่างไฟฟ้า ช่างก่อสร้าง ที่มารับงานปรับปรุงอาคารในพื้นที่หาดเฉวง ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย เพื่อเป็นร้านคาราโอเกะและบาร์เกิร์ล ไว้รองรับนักท่องเที่ยวทั่วไป
โดยเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้ใช้วิธีสะกดรอยติดตามเพื่อพิสูจน์ทราบมาตลอด และ พบว่ากลุ่มคนต่างชาติที่ได้ลักลอบเข้ามาทำงานมีจำนวนหลายคน โดยได้แอบขนเครื่องมือ และ อุปกรณ์ในการติดตั้งเครื่องเสียง ไฟแสงสี จอคาราโอเกะ ในห้องลับสำหรับแขกวีไอพี และ เมื่อขนสิ่งของอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อย กลุ่มต่างชาติจะปิดล็อกประตูด้านทางเข้าเพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้าทำการตรวจสอบเช่นเดิมเหมือนทุกครั้ง
เจ้าหน้าที่จึงได้วางกำลังซุ่มรอไว้รอบบริเวณอาคาร จนกระทั่งมีหนึ่งในคนต่างชาติได้เดินออกมาสูบบุหรี่ เจ้าหน้าที่สบโอกาสจึงบุกเข้าทำการรวบตัวคนต่างชาติที่กำลังทำงานโดยไม่ทันตั้งตัวได้ทั้งหมด โดยพบว่าในขณะนั้นทุกคนกำลังทำงานวางระบบไฟฟ้า เดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ติดตั้งเครื่องเสียง ระบบแสงสี รวมทั้งผังควบคุมไฟฟ้าทั้งหมดภายในอาคาร
นอกจากนั้นยังพบอุปกรณ์ สายไฟและเครื่องมือสำหรับงานช่างจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดไว้เป็นหลักฐาน เนื่องจากด้านในมีการวางแปลนไว้เป็นสถานบันเทิงมีคาราโอเกะไว้ให้บริการ ซึ่งเมื่อตรวจสอบพบว่าเป็นธุรกิจของคนรัสเซีย ต่อมาเจ้าหน้าที่จึงได้ขอตรวจสอบเอกสารการทำงาน พบว่ามี จำนวน 4 คนที่เข้ามาทำงานผิดกฎหมาย ประกอบด้วย นายคอนสแตนติน คูเพิร์ท อายุ 43 ปี นายวลาดิสลาฟ โลจินอฟ อายุ 27 ปี นายนิโคไล โคลพาโดฟ อายุ 38 ปี นายแมคซิม เกร็บกิน อายุ 45 ปี ทั้งหมดเป็นคนสัญชาติรัสเซีย เป็นลูกจ้างของบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต ข้ามห้วยมารับงาน หากินกับคนต่างชาติรัสเซียด้วยกันในพื้นที่เกาะสมุย
จากการตรวจสอบพบว่า 2 ใน 4 วีซ่าขาดไปแล้ว 3 เดือน และ ไม่มีใบอนุญาตทำงาน อีก 2 คน มีใบอนุญาตทำงาน แต่มาลักลอบทำงานที่กฎหมายสงวนไว้ให้คนไทยทำ ซึ่งทั้งหมดอาศัยโอกาสที่มีวีซ่าท่องเที่ยว เข้ามาทำงานแย่งอาชีพคนไทย และ ทำงานเกินสิทธิ์ที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ทำ
เจ้าหน้าที่จึงได้จับกุมตัวคนต่างชาติสัญชาติรัสเซียทั้ง 4 คน นำส่งร้อยเวร สภ.บ่อผุด ดำเนินคดี ต่อไป หลักจากดำเนินคดีเสร็จ จะได้เพิกถอนวีซ่าส่งกลับประเทศต้นทางต่อไป ในส่วนบริษัทที่ดำเนินกิจการและว่าจ้างให้กลุ่มคนต่างชาติกลุ่มนี้มาทำงาน จะได้ตรวจสอบการจดทะเบียนบริษัทว่าเข้าข่ายเป็นนอมินีหรือไม่ หากเข้าข่ายจะได้รวบรวมพยานหลักฐานร้องทุกข์กล่าวโทษต่อไป
ทั้งนี้ พล.ต.ต.ชูธเรศ ยิ่งยงดำรงสกุล ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6 ยังกล่าวอีกว่า การปฏิบัติการในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และ พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่กำชับให้เร่งปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและชาวต่างชาติที่ประพฤติตนไม่เหมาะสม กระทำผิดกฎหมายในราชอาณาจักร รวมทั้งแย่งอาชีพคนไทยสามารถแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมต้องสงสัยหรือกระทำความผิดได้ที่ สายด่วนสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 1178 ตม.จว.สุราษฎร์ธานี โทร. 077-423440