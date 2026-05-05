อบจ.พัทลุงประกาศงดจัดเก็บภาษีน้ำมัน 90 วัน บรรเทาค่าครองชีพประชาชน

พัทลุง - อบจ.พัทลุงแถลงข่าวการงดจัดเก็บภาษีน้ำมัน 90 วัน เริ่มวันที่ 6 พ.ค. 69 จนถึง 3 ส.ค. 69 เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้กับประชาชน
วันนี้ (5 พ.ค.) นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง นำแถลงข่าวการงดจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้าน้ำมัน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง โดยมี นางสาวกุลธิดา เพชรวงศ์ พาณิชย์จังหวัดพัทลุง และ นายกำพู เพชรธำมรงค์ พลังงานจังหวัดพัทลุง ร่วมแถลงข่าว ท่ามกลางผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมัน สื่อมวลชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังอย่างพร้อมเพรียง
นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร นายก อบจ.พัทลุง เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลาง ส่งผลให้ราคาพลังงานในตลาดโลกและภายในประเทศปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง กระทบต่อต้นทุนการผลิตและการขนส่งสินค้า ทำให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคปรับตัวสูงขึ้น และส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนในวงกว้าง
ทั้งนี้ สมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ ได้หารือร่วมกันเพื่อหาแนวทางบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และได้นำข้อเสนอเสนอต่อสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ซึ่งมีมติให้แต่ละจังหวัดพิจารณาดำเนินมาตรการช่วยเหลือตามความเหมาะสมของพื้นที่
สำหรับจังหวัดพัทลุง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงได้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบัญญัติการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้าน้ำมัน โดยกำหนดอัตราการจัดเก็บภาษีเป็น 0.00 สตางค์ จากเดิมลิตรละ 4.54 สตางค์ เป็นระยะเวลา 90 วัน เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน มาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 พ.ค. 2569 เวลา 05.00 น. ถึงวันที่ 3 ส.ค. 2569 และจะกลับมาจัดเก็บในอัตราเดิมตั้งแต่วันที่ 4 ส.ค. 2569 เป็นต้นไป
นายวิสุทธิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินมาตรการครั้งนี้เป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วน เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้กับประชาชน และหวังว่าจะสามารถบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ราคาพลังงานที่ผันผวนได้ในระดับหนึ่ง
อบจ.พัทลุงคาดหวังว่า มาตรการงดจัดเก็บภาษีในครั้งนี้ จะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการช่วยเหลือประชาชน และสร้างความเชื่อมั่นต่อการบริหารจัดการภาครัฐในช่วงภาวะเศรษฐกิจผันผวน