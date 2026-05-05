ภูเก็ตสกัดล็อตใหญ่! เฮโรอีนกว่า 6 กิโล ซุกในชุดผ้าไทย เตรียมส่งออกออสเตรเลีย

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ภูเก็ตสกัดล็อตใหญ่! เฮโรอีนกว่า 6 กิโล ซุกในชุดผ้าไทย ส่งมาจากจังหวัดเลย แวะพัก ภูเก็ต เตรียมส่งออกออสเตรเลีย มูลค่าพุ่งหลายสิบล้านบาท ตำรวจวิชิตผนึกกำลัง พฐ. ตรวจสอบหาลายนิ้วมือขยายผลถึงต้นตอ
เมื่อเวลา 14.45 น. วันนี้ ( 5 พฤษภาคม 2569) ที่ห้องประชุมชั้น 3 สภ.วิชิต จังหวัดภูเก็ต พ.ต.อ.สมศักดิ์ ทองเกลี้ยง ผู้กำกับการ สภ.วิชิต พร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดภูเก็ต เข้าตรวจสอบของกลาง ในคดีร่วมกันครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เฮโรอีน) และ ร่วมกันพยายามส่งออกนอกราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต
คดีดังกล่าวสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่กองกำกับการ 2 กองบังคับการปราบปรามยาเสพติด 4 ร่วมกับตำรวจ สภ.วิชิต ตรวจยึดพัสดุต้องสงสัย ที่ส่งผ่านบริษัทขนส่งเอกชน โดยต้นทางมาจากจังหวัดเลย ปลายทางเป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่ ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต จำนวน 2 กระสอบ
จากการตรวจค้นพบชุดผ้าไทยสำเร็จรูปจำนวน 48 ชุด ภายในมีการซุกซ่อนเฮโรอีน น้ำหนักรวม 6.198 กิโลกรัม เจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดได้ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายนที่ผ่านมา ก่อนนำของกลางเข้าสู่กระบวนการตรวจพิสูจน์อย่างละเอียด
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน อยู่ระหว่างเก็บลายนิ้วมือแฝงจากชุดผ้าไทยและบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อเร่งขยายผลหาเครือข่ายผู้เกี่ยวข้อง และรวบรวมพยานหลักฐานเสนอศาลออกหมายจับตามขั้นตอนกฎหมาย
รายงานข่าวระบุว่า เฮโรอีนในประเทศมีราคาประมาณกิโลกรัมละ 300,000-500,000 บาท แต่หากลักลอบนำส่งถึงปลายทางในประเทศออสเตรเลีย ราคาจะพุ่งสูงขึ้นกว่า 10 เท่า สะท้อนผลประโยชน์มหาศาลของขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติ