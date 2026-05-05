แจงข้อกล่าวหา 2 นายทหารหนุนลอบยิง สส.นราฯ พร้อมนำตัวส่งศาลและค้านประกันตัว

นราธิวาส - เค้นสอบกว่า 5 ชม. 2 นายทหารนาวิกโยธินคดีลอบยิง สส.นราธิวาส เจ้าหน้าที่แจงข้อกล่าวหาสนับสนุนให้ผู้อื่นพยายามฆ่าโดยไตร่ตรอง พร้อมนำตัวส่งศาลและค้านประกันตัว
วันนี้ (5 พ.ค.) หลังจากเจ้าหน้าที่ใช้เวลากว่า 5 ชั่วโมง ในการสอบสวนนายทหารนาวิกโยธิน 2 นาย คือ น.อ.มนตรี โตประเสริฐ และ น.ต.เดโช รัตนพันธุ์ ซึ่งนายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สส. เขต 5 นราธิวาส พรรคประชาชาติ ได้แจ้งดำเนินคดี ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุลอบยิงตนเองเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2569
พล.ต.ต.ประยงค์ โคตรสาขา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส ได้เปิดเผยความคืบหน้าคดี ภายหลังจากสอบปากคำผู้ต้องหาทั้ง 2 ราย ที่ได้เดินทางมาพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกที่ออกไปตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย.69 โดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา น.อ.มนตรี โตประเสริฐ และ น.ต.เดโช รัตนพันธุ์ ได้แต่งกายชุดเครื่องแบบทหาร เข้าให้ปากคำพร้อมทนายความและนายทหารพระธรรมนูญ สังกัดนาวิกโยธิน ทัพเรือภาคที่ 2 ซึ่งเจ้าพนักงานสอบสวนได้นำตัวทั้ง 2 แยกห้องในการสอบปากคำ โดยเจ้าพนักงานสอบสวนได้ดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาทั้ง 2 รายว่า “เป็นผู้สนับสนุนให้ผู้อื่นพยายามฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อน” ทั้งนี้ในชั้นสอบสวนผู้ต้องหาทั้งคู่ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา และขอใช้สิทธิ์ต่อสู้คดีตามกระบวนการ
ส่วนการควบคุมตัว ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส ชี้แจงว่า แม้เบื้องต้นผู้ต้องหาจะเดินทางมาตามหมายเรียกและไม่มีพฤติการณ์หลบหนี แต่ภายหลังจากที่มีการแจ้งข้อกล่าวหา พนักงานสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจำเป็นต้องยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอออกหมายขังระหว่างการสอบสวน เนื่องจากเกรงว่าผู้ต้องหาอาจมีพฤติการณ์หลบหนีในภายหลัง
ส่วนการสอบสวนจะสาวถึงตัวผู้บงการได้หรือไม่นั้น พล.ต.ต.ประยงค์ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำงานตามอำนาจหน้าที่และรวบรวมพยานหลักฐานมาอย่างต่อเนื่อง จนมีความมั่นใจเพียงพอที่จะแจ้งข้อกล่าวหา ส่วนกรณีที่ ส.ส. ได้มาร้องทุกข์กล่าวโทษเพิ่มเติมนั้น ก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ แต่ยืนยันว่าตำรวจทำคดีจากพยานหลักฐานทั้งหมดที่เก็บรวบรวมได้ ไม่ได้ทำตามเพียงการร้องทุกข์อย่างเดียว และยืนยันว่าไม่มีการกั๊กข้อมูลหรือให้การช่วยเหลือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแน่นอน
นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังระบุว่า หากการสอบสวนขยายผลไปถึงผู้ใช้จ้างวาน หรือพบพยานหลักฐานเพิ่มเติมที่เชื่อมโยงไปยังบุคคลอื่น ก็จะดำเนินการทางกฎหมายให้ถึงที่สุด โดยไม่มีการละเว้น เพื่อความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
ขณะที่ ผู้ต้องหาทั้ง 2 ราย น.อ.มนตรี โตประเสริฐ และ น.ต.เดโช รัตนพันธุ์ ให้การไม่เป็นประโยชน์กับการสอบสวนมากนัก ทั้งยังปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา แต่ในหลักฐานที่เจ้าหน้ามีอยู่ เชื่อว่าสามารถส่งยื่นฟ้องต่อศาลได้ โดยภายหลังการสอบสวน เจ้าหน้าที่ได้ส่งตัวทั้ง 2 ไปยังศาลจังหวัดนราธิวาส เพื่อยื่นคำร้องขอหมายขังต่อศาล โดยทนายได้ยื่นขอประกันตัว วงเงินคนละ 200,000 บาท