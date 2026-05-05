สอบเข้ม 5 ชม. “น.อ.มนตรี - น.ต.เดโช” กรณีว่าจ้างยิง สส.นราธิวาส

นราธิวาส – “น.อ.มนตรี” และ “น.ต.เดโช” เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน กองบังคับการตำรวจภูธร จ.นราธิวาส แล้ว กรณีว่าจ้างยิง สส.นราธิวาส โดยใช้เวลาสอบสวนกว่า 5 ชม. เจ้าหน้าที่เผยให้การไม่เป็นประโยชน์แต่มั่นใจในหลักฐานยื่นส่งศาล
วันนี้ (5 พ.ค.) ความคืบหน้าคดีลอบยิง สส.นราธิวาส หลัง นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สส. เขต 5 นราธิวาส พรรคประชาชาติ ได้แจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ทหาร 2 ราย คือ น.อ.มนตรี โตประเสริฐ และ น.ต.เดโช รัตนพันธุ์ ในฐานะผู้ว่าจ้างลอบยิง
ล่าสุด น.อ.มนตรี และ น.ต.เดโช ได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน กองบังคับการตำรวจภูธร จ. นราธิวาส แล้ว โดยมี พล.ต.ต. ธเรศ แก้วละเอียด รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 ร่วมสอบปากคำ และให้แยกทั้ง 2 อยู่กันคนละห้องสอบ
หลังจากเจ้าหน้าที่ทหารทั้ง 2 นายเข้าพบคณะกรรมการชุดสืบสวนคดีดังกล่าว นำโดย พล.ต.ต. ธเรศ แก้วละเอียด รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 ซึ่งสอบสวนนายกว่า 5 ชั่วโมง เบื้องต้นมีการเปิดเผยว่า การสอบสวน น.อ.มนตรี ให้การไม่เป็นประโยชน์กับการสอบสวนมากนัก ทั้งยังปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา แต่ในหลักฐานที่เจ้าหน้ามีอยู่เชื่อว่าสามารถส่งยื่นฟ้องต่อศาลได้
อย่างไรก็ตามสำหรับพยานหลักฐานที่เจ้าหน้าที่มีนั้น เป็นหลักฐานที่เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนร่วมกับข้อมูลหลักฐานที่ นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ ส่งให้ ส่วนการยื่นประกันตัวเบื้องต้นคาดหลักทรัพย์ไม่เกิน 3 แสนบาทต่อคน