ชุดช้างศึกสองเลรวบหนุ่มบัญชีม้าหลอกซื้อขายออนไลน์สูญเงินกว่า 2 ล้านบาท

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ชุดช้างศึกสองเลบุกรวบหนุ่มหาดใหญ่ รับเป็นบัญชีม้าให้เพื่อนใช้ หลอกซื้อขายทางออนไลน์มีผู้เสียหายสูญเงินกว่า 2 ล้านบาท รับสารภาพได้เงินครั้งละ 1,000-3,000 บาท ส่งตัวดำเนินคดี สภ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
วันนี้ (5 พ.ค.) ตำรวจชุดปฏิบัติการข่าวกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 437 (ร้อย ตชด.437) หรือชุดช้างศึกสองเล ภายใต้การสั่งการของว่าที่ พ.ต.ต.ต.ประเทืองทัย จันทองพูบ ผบ.ร้อย ตชด.437 และชุดจับกุมที่นำโดย ร.ต.ท.ชัด ขาวทอง หน.ชปข.ร้อย ตชด.437 ลงพื้นที่ตามไปจับกุมนายปรมัตถ์ แก้วประกอบ อายุ 26 ปี หรือปอน ผู้ต้องหา เจ้าของบัญชีม้า ตามหมายจับของศาลจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งออกเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม สดๆ ร้อนๆ ในข้อหา สนับสนุนในการกระทำผิดฐานฉ้อโกงประชาชนฯ และข้อหาร่วมกันโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่คอมพิวเตอร์ฯ
เจ้าหน้าที่ตามไปจับกุมได้ที่บ้านพักในชุมชนเคหะคลองแห หมู่ 4 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา หลังจากที่คดีนี้มีผู้เสียหายหลายรายที่ถูกมิจฉาหลอกซื้อขายทางออนไลน์สูญเงินไปรวมๆ กว่า 2 ล้านบาท เข้าแจ้งความ เพราะมีการนำบัญชีของนายปรมัตถ์ มาใช้ในการรับเงิน
จากการสอบถามตอนจับกุม นายปรมัตถ์ ยังปฏิเสธว่า ไม่ได้ขายบัญชีม้าให้ใคร แต่สุดท้ายแล้วก็ยอมรับสารภาพว่า เคยเอาบัญชีชื่อบริษัทไปให้เพื่อนใช้ และได้รับค่าตอบแทนครั้ง 1,000-3,000 บาท รวมๆ แล้วได้เงินมาหลักหมื่นบาท
จากนั้นชุดจับกุมจึงควบคุมตัวส่ง สภ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี พื้นที่เกิดเหตุที่มีผู้เสียหายแจ้งความไว้ดำเนินคดีต่อไป