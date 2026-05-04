ลุ้นระทึกกันทั้งสวนยาง! พบซากต้องสงสัยลอยในบ่อร้างสุดท้ายโล่งพบเป็นกระดูกวัว

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - คนเลี้ยงวัวพบซากต้องสงสัยลอยในบ่อร้าง ไม่รู้ว่ามนุษย์หรือสัตว์ แจ้งตำรวจ สภ.สะเดาประสานกู้ชีพช่วยกันดู สุดท้ายโล่งอก พบเป็นซากวัวที่ตกลงไปในบ่อจนตาย
วันนี้ (4 พ.ค.) เมื่อช่วงเย็น ตำรวจ สภ.สะเดา จ.สงขลา รับแจ้งจากคนเลี้ยงวัวว่า พบซากต้องสงสัยไม่รู้ว่าคนหรือสัตว์ลอยอยู่ในบ่อร้างกลางสวนยางพาราบ้านเขาเล่ ต.สะเดา อ.สะเดา จึงประสานหน่วยกู้ชีพไม้ขมเทศบาลเมืองสะเดาไปตรวจสอบ
จุดเกิดเหตุเป็นบ่อร้างลึกประมาณ 3 เมตร มีซากชิ้นส่วนหนัง ซึ่งมีขนติดอยู่และโครงกระดูกโผล่มาเหนือน้ำ สภาพเน่าเฟะมีหนอนและกลิ่นเหม็นรุนแรง
ทีมกู้ภัยจึงใช้เหล็กคีบขึ้นมาตรวจสอบ ปรากฏว่า ไม่ใช้ชิ้นส่วนมนุษย์ แต่เป็นซากวัว เพราะมีทั้งชิ้นส่วนกระดูกและหัววัว
ทั้งตำรวจและกู้ภัยรวมทั้งชาวบ้านต่างโล่งใจที่ไม่ใช่ซากมนุษย์ คาดว่า วัวตัวนี้คงเดินพลัดตกลงไปในบ่อร้างขณะเดินเล็มหญ้าอยู่ในสวนยาง แต่ยังไม่รู้ว่าเป็นวัวใคร