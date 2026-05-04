“อ่าวเกือก” เกาะสิมิลัน ติดอันดับ 10 “World’s 50 Best Beaches”ชายหาดที่ดีที่สุดในโลก ปี 2026

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



พังงา - “อ่าวเกือก” เกาะสิมิลัน จ.พังงา สร้างชื่อให้ประเทศไทย เมื่อถูกจัดให้ติดอันดับ 10 “World’s 50 Best Beaches”ชายหาดที่ดีที่สุดในโลก ปี 2026


“อ่าวเกือก” หรือ Donald Duck Bay แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน จ.พังงา สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยอีกครั้ง หลังได้รับการจัดอันดับให้เป็นชายหาดที่ดีที่สุดอันดับ 10 ของโลก ประจำปี 2026 จากการจัดอันดับของ “World’s 50 Best Beaches”


การจัดอันดับดังกล่าวมาจากการคัดเลือกของผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวและเครือข่าย “Beach Ambassadors” กว่า 1,000 คนทั่วโลก โดยพิจารณาจากหลายปัจจัย ทั้งความสวยงามตามธรรมชาติ ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ ความสงบ ความเป็นเอกลักษณ์ และจำนวนผู้มาเยือน


สำหรับ “อ่าวเกือก”หรือ Donald Duck Bay ตั้งอยู่บริเวณเกาะ8 หรือเกาะสิมิลัน มีจุดเด่นคือหาดทรายขาวละเอียด น้ำทะเลสีฟ้าใส และโขดหินแกรนิตขนาดใหญ่รูปร่างแปลกตาที่เรือกกันว่าหินเรือใบ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ลักษณ์ของหมู่เกาะสิมิลัน อีกทั้งยังเป็นชายหาดที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากมีการจำกัดช่วงเวลาเปิด–ปิดการท่องเที่ยว เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

"อ่าวเกือก" เกาะสิมิลัน ติดอันดับ 10 "World's 50 Best Beaches"ชายหาดที่ดีที่สุดในโลก ปี 2026
