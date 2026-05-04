ตำรวจทางหลวงจับรถกระบะตู้ทึบขนบุหรี่เถื่อนเต็มคันจากปัตตานีจะไปส่งที่หาดใหญ่

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ตำรวจทางหลวงสกัดจับรถกระบะตู้ตึบขนบุหรี่เถื่อนเต็มคันรถ 14,560 ซอง จากปัตตานีจะมาส่งที่คลังคัดแยกบริษัทขนส่งเอกชนที่ อ.หาดใหญ่ พบพิรุธรถไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนทั้งหน้าและหลัง คนขับอ้างทะเบียนหลุดหายเพราะน้ำท่วม
วันนี้ (4 พ.ค.) ตำรวจทางหลวง สถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 7 กองบังคับการตำรวจทางหลวง นำโดย พ.ต.ท.มีเดีย ปฐมพรวิวัฒน์ สารวัตรใหญ่ สถานีตำรวจทางหลวง 3 สกัดจับรถกระบะตู้ทึบขนส่งสินค้า สีเทา ซึ่งเป็นรถต้องสงสัย เพราะไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนทั้งหน้าและหลัง โดยตำรวจทางหลวงสกัดจับได้ที่หน้าหน่วยบริการตำรวจทางหลวงจะนะ ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา
จากการตรวจค้นภายในตู้ทึบ พบกล่องพัสดุเกือบเต็มคันรถ เมื่อตรวจสอบภายในกล่องพบว่า เป็นบุหรี่ต่างประเทศเถื่อน จึงได้ตรวจยึดและควบคุมตัวคนขับ ทราบชื่อ นายอัลมัรวาน อาแว อายุ 28 ปี เป็นชาว จ.ปัตตานี
เบื้องต้น นายอัลมัรวาน ให้การว่า ไปรับกล่องพัสดุทั้งหมดมาจากคลังคัดแยกสินค้าของบริษัทขนส่งเอกชนแห่งหนึ่งที่ จ.ปัตตานี เพื่อนำมาส่งที่คลังคัดแยกสินค้าที่ ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และไม่ทราบว่าข้างในเป็นอะไร เพราะมีหน้าที่แค่ขนอย่างเดียว ส่วนรถที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนทั้งหน้าและหลัง นายอัลมัรวาน อ้างว่า ถูกน้ำท่วมหลุดหายไป ยังไม่ได้ทำใหม่
เจ้าหน้าที่จึงนำบุหรี่เถื่อนของกลางในรถมาตรวจนับอย่างละเอียดพบว่ามีทั้งหมด 14,560 ซอง จึงได้ตรวจยึดเอาไว้ และแจ้งข้อหานายอุมัรวาน ฐานช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อรับจำนำหรือรับไว้โดยประการใดซึ่งของอันเนื่องด้วยความผิดตามมาตรา 243 ตาม พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560
ส่วนบุหรี่ของกลางทั้งหมด เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบชื่อผู้ส่งและปลายผู้รับ ซึ่งอยู่ที่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ตามที่ระบุอยู่บนกล่องพัสดุ เพื่อที่จะขยายผลจับกุมต่อไป ซึ่งเชื่อว่า เป็นกลุ่มผู้ค้าบุหรี่เถื่อนทางออนไลน์