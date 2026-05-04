หญิงพัทลุงวัย 56 ปี ร้องสื่อถูกรถไฟท่องเที่ยวชนเจ็บสาหัส ตร.คู่กรณีไร้การเหลียวแล

พัทลุง – หญิงชาวบ้านพัทลุงวัย 56 ปี เข้าร้องสื่อหลังถูกรถไฟท่องเที่ยวพื้นที่เขาเจียกชนเข้าอย่างจน จนได้รับบาดเจ็บสาหัสต้องนอนรักษาตัวนานกว่า 20 วัน และเสียเงินนับแสนบาท พบคู่กรณีเป็นตำรวจยศ ร.ต.ต. ไร้การเหลียวแลหวั่นไม่ได้รับความเป็นธรรม
วันนี้ (4 พ.ค.) นางสุมาลี เอียดสกุล อายุ 56 ปี ได้เข้าร้องขอความเป็นธรรมกับผู้สื่อข่าว หลังจากถูกรถไฟท่องเที่ยวเฉียวชนจนได้รับบาดเจ็บสาหัส ต้องนอนพักรักษาตัวที่ รพ.พัทลุง และ รพ.หาดใหญ่ นานกว่า 20 วัน โดยคู่กรณีเจ้าของรถไฟท่องเที่ยวเป็นตำรวจยศ ร.ต.ต. สังกัด สภ.เมืองพัทลุง พื้นที่รับผิดชอบที่เกิดเหตุ ไร้การเหลียวแล หวั่นไม่ได้รับความเป็นธรรม จึงนำหลักฐานทั้งภาพกล้องวงจรปิดที่ญาติหามาเอง และใบรับรองแทพย์ ใบรักษาค่าพยาบาล และค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในการรักษาตัวเกือบ 1 แสนบาท
โดย นางสุมาลี กล่าวว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2569 ตนเองขับรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า สีแดง-ดำ หมายเลขทะเบียน 1กจ-6220 กลับมาจากซื้อของเพื่อไปขายที่บริเวณตลาดนัดใกล้บ้าน บนถนนสายสนามกีฬา-เขาเจียก บริเวณป้ายทางเข้าบ้านป่าไส ท้องที่ หมู่ที่ 4 ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง จู่ ๆ รถไฟท่องเที่ยวพื้นที่เขาเจียกได้ออกมาจากซอย ทำให้ชนกับรถของตนจนได้รับบาดเจ็บและสลบไป
โดยมาทราบอีกทีว่า คนขับรถไฟท่องเที่ยวและเจ้าของเป็น ตำรวจยศ ร.ต.ต. สังกัด สภ.เมือง พัทลุง โดยจังหวะที่ตนรักษาตัวไม่เคยมาเยียวยา สอบถาม หรือดูแลเบื้องต้นเลย และหลังจากออกจาก รพ. ตนเองไปพบพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี โดยได้เรียกทั้ง 2 มาไกล่เกลี่ยเพื่อตกลงและชดใช้ค่าเสียหาย แต่ตำรวจยศ ร.ต.ต. ดังกล่าว กลับบอกถ้าให้เยียวยาหรือชดใช้ค่าเสียหายให้ไปขึ้นศาลเอาเอง ทำให้ตนเองรู้สึกหวั่นว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม เนื่องจากนายตำรวจคนดังกล่าว สังกัดอยู่โรงพักในพื้นที่เกิดเหตุด้วย จึงเข้าร้องผู้สื่อข่าวอีกทางหนึ่ง
ขณะที่ ทางผู้เสียหายยังกล่าวอีกว่า รถไฟท่องเที่ยวที่จัดสร้างขึ้นมาเองนั้น สามารถวิ่งบนถนนสาธารณะได้ด้วยหรือ ทั้งที่ไม่ได้ต่อทะเบียนและขอใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก
ด้าน ร.ต.อ.เมธพนธ์ โพธิกุล ร้อยเวร สภ.เมืองพัทลุง เจ้าของคดี กล่าวว่า ในเบื้องตนเมื่อทั้งคู่ไม่สามารถไกล่เกลี่ยตกลงกันได้ ทางพนักงานสอบสวนจะสรุปสำนวนเพื่อส่งอัยการและศาลต่อไป