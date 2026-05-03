วิทยาลัยนานาชาติ ม.ทักษิณ ร่วมมือ MCU ประเทศเมียนมา ปั้นหลักสูตรนานาชาติยกระดับนิสิตสู่เวทีโลก

มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยวิทยาลัยนานาชาติ จับมือกับ Myanmar Creative International College (MCU) ประเทศเมียนมา เปิดประตูความร่วมมือทางวิชาการครั้งสำคัญ ที่ไม่ได้เป็นเพียง “การลงนาม” แต่คือการวางอนาคตใหม่ให้กับนิสิตไทยและอาเซียน พร้อมยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรมสู่มาตรฐานสากล
เมื่อโลกการศึกษาไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียน มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยวิทยาลัยนานาชาติ เดินหน้าขยายเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติ ลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOA) กับ Myanmar Creative International College (MCU) ประเทศเมียนมา มุ่งพัฒนาหลักสูตรร่วม แลกเปลี่ยนนิสิตและบุคลากร พร้อมต่อยอดงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ระดับสากล
ความร่วมมือครั้งนี้นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และ Professor Dr. Saw Htay Myint อธิการบดี Myanmar Creative University ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOA) เพื่อพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ แลกเปลี่ยนนิสิตและบุคลากร และต่อยอดงานวิจัยร่วมกันในระดับสากล
แกนสำคัญของความร่วมมืออยู่ที่การสร้างหลักสูตรร่วม (Joint Program) ที่เชื่อมการเรียนรู้ข้ามประเทศ เปิดพื้นที่ให้นิสิตได้พัฒนาทักษะทั้งวิชาการ ภาษา และวัฒนธรรม ควบคู่กับการสร้างประสบการณ์จริงในบริบทนานาชาติ
มากกว่าการเรียนในตำรา คือการ “ออกไปเรียนรู้โลกจริง” นิสิตจะได้เปิดมุมมองใหม่ สร้างเครือข่ายระดับอาเซียน และเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงานโลก ขณะที่บุคลากรก็ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรมให้ตอบโจทย์อนาคต
ก้าวของ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในครั้งนี้ จึงไม่ใช่แค่การสร้างความร่วมมือ แต่คือการวางหมากสำคัญ เพื่อผลักดันมหาวิทยาลัยสู่การเป็นผู้เล่นในเวทีการศึกษานานาชาติ และปั้นนิสิตไทยให้ก้าวไกลได้จริงในระดับโลก