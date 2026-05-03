"เฉลิมชัย-ชัชชฎาภรณ์" บริจาคเครื่องช่วยหายใจ High Flow มูลค่ากว่า 3 แสนบาท ให้ รพ.พัทลุง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ณ โรงพยาบาลพัทลุง ได้มีการมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย โดย คุณเฉลิมชัย ครุอำโพธิ์ และ คุณชัชชฎาภรณ์ ครุอัมโพธิ์ (ยิ้มแก้ว) ได้เดินทางมาส่งมอบเครื่องควบคุมการให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง (Oxygen High Flow) รุ่น OH-80N จำนวน 2 เครื่อง รวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาล สานต่อเจตนารมณ์ "ให้แล้วให้เติม"

​คุณเฉลิมชัยได้เปิดเผยว่า การบริจาคครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งสุดท้าย และตนเองยังคงมีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือสังคมต่อไป พร้อมทั้งเชิญชวนผู้ที่มีกำลังศรัทธามาร่วมกันทำบุญช่วยเหลือผู้ป่วย เพื่อเป็นการต่อลมหายใจและยืดอายุให้แก่พี่น้องชาวพัทลุงที่เจ็บป่วยให้มีโอกาสกลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัวได้อีกครั้ง