"กมล-เตชสิทธิ์” ร่วมเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อออกแบบนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนสำหรับครูยุคดิจิทัล

วันที่ 2 พฤษภาคม 2569 ดร.ธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 พร้อมด้วยนางทิพรัตน์ ศรีสุภา และนางประทุมมาส รู้ยิ่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ตลอดจนบุคลากรในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ ดร.กมล รอดคล้าย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา และนายเตชสิทธิ์ ชูแก้ว คณะกรรมาธิการการศึกษา การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อออกแบบนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนสำหรับครูยุคดิจิทัล กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างคณะกรรมาธิการการศึกษา การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูที่เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปขยายผลในการจัดการเรียนรู้ อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งเน้นทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทั้งนี้ โครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2–3 พฤษภาคม 2569 แบ่งการอบรมออกเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 80 คน