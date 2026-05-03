xs
xsm
sm
md
lg

นายก อบต.คลองเคียน จ.พังงา พาทัวร์ ในทะเลอ่าวพังงา แหล่งท่องเที่ยวสุดอเมซิ่ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



พังงา - นายก อบต.คลองเคียน จ.พังงา พาทัวร์ แหล่งท่องเที่ยวสุดอเมซิ่ง ในทะเลอ่าวพังงา หวังสร้างการรับรู้ของนักท่องเที่ยวให้มากขึ้น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของ ชุมชน ที่สวยงามทั้งธรรมชาติ และ เป็นแหล่งเรียนประวัติศาสตร์


เมื่อวันที่ 3 พ.ค.69 ที่ท่าเรือบ้านคลองเคียน ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา นายอุทิศ มัจฉาเวช นายก อบต.คลองเคียน นำคณะ ลงเรือไปเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวทะเลอ่าวพังงา ในพื้นที่คลองเคียน ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมานานแล้ว และจุดท่องเที่ยวที่กำลังเป็นกระแสสนใจ เพื่อสร้างการรับรู้ ประชาสัมพันธ์ ให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักมากขึ้น จะได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวของชาวบ้านในชุมชน


นายอุทิศ มัจฉาเวช กล่าวว่า แหล่งท่องเที่ยว ในตำบลคลองเคียน มีจำนวนหลายจัดด้วยกัน ประกอบด้วย จุดชมวิวเสม็ดนางชี และเกาะห้อง ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมีนักท่องเที่ยวมาเยือนแต่ละวันเป็นจำนวนมากทั้งชมวิวและมาพักผ่อนที่เสม็ดนางชี ส่วนนักท่องเที่ยวเดย์ทริปที่มาจากจังหวัดภูเก็ตนิยมมาพายเรือเล่นที่เกาะห้อง และยังมีเกาะละวะใหญ่ อีกจุดท่องเที่ยวที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบัน


นอกจากนั้นยังมีถ้ำนกกะเรียน ที่ภายในมีหินรูปร่างแปลกคล้ายหัวของนกกะเรียน ถ้ำโกงกาง ถ้ำค้างคาว และถ้ำไอศกรีม และ ยังมีอีกหนึ่งจุดที่เป็นไฮไลท์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตรที่เขาพระอาดเฒ่า จะมีภาพเขียนสีโบราณ อยู่บนหน้าผาด้านทิศตะวันตกของภูเขา อยู่ 4 จุด ภาพเขียนด้วยสีแดง แบบเค้าโครงรอบนอก และแบบระบายเงาทึบ


บางภาพเป็นภาพสัตว์ เช่น ปลา กุ้ง บางภาพก็มีขนาดใหญ่มาก มองดูคล้ายกับภาษาโบราณ หรืออาจจะเป็นสัญลักษณ์อะไรก็ได้ และบางภาพก็เริ่มจะเลือนหายไปตามกาลเวลา ขณะที่เชิงเขานั้นคือสุสานหอยที่มีซากเปลือกหอยทับถมเป็นชั้นๆนับล้านตัว สำหรับการมาท่องเที่ยวในทะเลอ่าวพังงาที่คลองเคียนนั้นสามารถติดเรือนำเที่ยวของชาวบ้านได้ที่ ท่าเทียบเรือบ้านคลองเคียน และท่าเรือชุมชนบ้านหินร่ม







นายก อบต.คลองเคียน จ.พังงา พาทัวร์ ในทะเลอ่าวพังงา แหล่งท่องเที่ยวสุดอเมซิ่ง
นายก อบต.คลองเคียน จ.พังงา พาทัวร์ ในทะเลอ่าวพังงา แหล่งท่องเที่ยวสุดอเมซิ่ง
นายก อบต.คลองเคียน จ.พังงา พาทัวร์ ในทะเลอ่าวพังงา แหล่งท่องเที่ยวสุดอเมซิ่ง
นายก อบต.คลองเคียน จ.พังงา พาทัวร์ ในทะเลอ่าวพังงา แหล่งท่องเที่ยวสุดอเมซิ่ง
นายก อบต.คลองเคียน จ.พังงา พาทัวร์ ในทะเลอ่าวพังงา แหล่งท่องเที่ยวสุดอเมซิ่ง
+3