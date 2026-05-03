xs
xsm
sm
md
lg

ชุมพรคึกคักรับศึกใหญ่! Hard Enduro 2026 บุกปะทิว ดันเม็ดเงินสะพัดกว่า 10 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ชุมพร - หาดสะพลีคึกคัก เมื่อขบวนทัพนักบิด Hard Enduro กว่า 1,000 คัน บุก อ.ปะทิว จ.ชุมพร ร่วมประชันความอึด ในศึกการแข่งขันที่เดือดที่สุดของปี 2569 ทำท่องเที่ยวคึกคัก โรงแรมที่พักเต็มทุกแห่ง คาดเงินสะพัดกว่า 10 ล้านบาท


วันนี้ ( 3 พ.ค.69) ที่บริเวณชายหาดสะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร มีการแข่งขัน Hard Enduro 2026 การแข่งขันที่รวบรวมยอดฝีมือเอ็กซ์ตรีม ระดับโลกมาไว้ในที่เดียว ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามและท้าทาย ซึ่งถือเป็นบททดสอบสมรรถภาพของทั้งคนและรถที่ยอดเยี่ยมที่สุดแห่งหนึ่งเป็นไปอย่างเข้มข้นและเต็มไปด้วยความตื่นเต้น โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรีกิตติภพ รอดดอน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน


ดร.สุรินทร์ เหล่าพัทรเกษม ประธาน สภา อุตสาหกรรม ท่องเที่ยวชุมพร ในฐานะตัวแทนฝ่ายจัดการแข่งขันและผู้เกี่ยวข้องในภาคธุรกิจท่องเที่ยว ได้ให้ข้อมูลยืนยันถึงความสำเร็จของงานในครั้งนี้ว่า "การแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นแม่เหล็กสำคัญที่ดึงดูดนักแข่งระดับมืออาชีพจากหลากหลายประเทศ ทั้งจากยูเครน ญี่ปุ่น รัสเซีย และทั่วภูมิภาคเอเชียให้ตบเท้าเข้าร่วมการแข่งขันอย่างคับคั่ง


ส่งผลให้ขณะนี้ที่พักและโรงแรมในพื้นที่อำเภอปะทิวและใกล้เคียงถูกจองเต็มทุกห้อง มีผู้เข้าร่วมงานและนักท่องเที่ยวรวมกว่าหมื่นชีวิต ทำให้เศรษฐกิจฐานรากตื่นตัวอย่างมาก คาดว่าจะมีเม็ดเงินสะพัดหมุนเวียนในพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท"


"การแข่งขันในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นสนามประลองความสามารถของนักกีฬา แต่ยังเป็นการใช้กลยุทธ์ "Sports Tourism" หรือการท่องเที่ยวกีฬา มาเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของจังหวัดชุมพรให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล นับเป็นการกระจายรายได้และสร้างความสุขให้กับพี่น้องชาวชุมพรอย่างแท้จริง" ดร.สุรินทร์กล่าว











ชุมพรคึกคักรับศึกใหญ่! Hard Enduro 2026 บุกปะทิว ดันเม็ดเงินสะพัดกว่า 10 ล้านบาท
ชุมพรคึกคักรับศึกใหญ่! Hard Enduro 2026 บุกปะทิว ดันเม็ดเงินสะพัดกว่า 10 ล้านบาท
ชุมพรคึกคักรับศึกใหญ่! Hard Enduro 2026 บุกปะทิว ดันเม็ดเงินสะพัดกว่า 10 ล้านบาท
ชุมพรคึกคักรับศึกใหญ่! Hard Enduro 2026 บุกปะทิว ดันเม็ดเงินสะพัดกว่า 10 ล้านบาท
ชุมพรคึกคักรับศึกใหญ่! Hard Enduro 2026 บุกปะทิว ดันเม็ดเงินสะพัดกว่า 10 ล้านบาท
+5