เกิดเหตุนักท่องเที่ยวตกสะพานทางเดินลอยน้ำชำรุดที่เกาะกระดาน

ตรัง - เกิดอุบัติเหตุเหตุนักท่องเที่ยว 3 ราย ตกร่องสะพานทางเดินลอยน้ำพลาสติกที่ชำรุด บริเวณหน้าเกาะกระดาน จ.ตรัง ทำให้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย เตรียมเสนอจัดสรรงบมาดูแลเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีก
วันนี้ (3 พ.ค.) เกิดเหตุนักท่องเที่ยวจำนวน 3 ราย ตกลงไปในร่องสะพานทางเดินลอยน้ำพลาสติก ซึ่งเชื่อมไปมาระหว่างท่าเรือกับชายหาด บริเวณหน้าเกาะกระดาน แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดตรัง ทำให้นักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย ในลักษณะเจ็บช้ำหรือเคล็ดขัดยอก และมีทรัพย์สินเสียหายไปบางส่วน อาทิ กระเป๋าสะพาย โทรศัพท์มือถือ เนื่องจากตกลงไปในทะเล
จากการสอบถามไกด์ทัวร์และผู้ที่เห็นเหตุการณ์ระบุว่า เหตุเกิดเนื่องจากสะพานทางเดินลอยน้ำพลาสติกดังกล่าวมีสภาพที่ชำรุดในบางจุดมานานแล้วแต่ไม่มีการซ่อมแซม ซึ่งในจังหวะที่นักท่องเที่ยวทั้ง 3 คน เหยียบลงไปนั้น สะพานทางเดินได้แยกและหลุดออก จึงเป็นเหตุให้ตกลงไปในทะเลดังกล่าว
เกาะกระดาน ได้รับการยกย่องว่า เป็นชายหาดที่มีความสวยงามเป็นอันดับ 1 ของโลก ทำให้มีนักท่องเที่ยวมาเยือนในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก ซึ่งทุกคนต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการเดินทางเข้าชม จนสร้างรายได้ให้กับอุทยานแห่งชาติเป็นจำนวนมาก จึงเสนอให้มีการจัดสรรงบประมาณมาดูแลในส่วนนี้ รวมทั้งในส่วนอื่นๆ เพื่อให้เกิดความพร้อมต่อการบริการนักท่องเที่ยวด้วย แม้จะเป็นแค่เรื่องเล็กน้อยก็ตาม