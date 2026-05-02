อบจ.สงขลาเปิดกิจกรรมดำน้ำเก็บขยะทะเลแบบมีส่วนร่วมบริเวณแนวปะการังเทียม ภายใต้โครงการรณรงค์การจัดการขยะ

วันที่ 2 พฤษภาคม 2569 ณ ชายหาดม่วงงาม ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายอภิชัย เกื้อก่อบุญ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมดำน้ำเก็บขยะทะเลแบบมีส่วนร่วมบริเวณแนวปะการังเทียม ภายใต้โครงการรณรงค์การจัดการขยะ โดยมี นายปราโมทย์ หมาดทิ้ง ผู้อำนวยการสำนักช่าง กล่าวรายงาน พร้อม นายกิตติพงศ์ สิงห์ทอง ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และนายเสรีชัย ซื่อต่อตระกูล ผู้อำนวยการกองกิจการขนส่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมในพิธีเปิดกิจกรรม
นายอภิชัย เกื้อก่อบุญ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลามีทรัพยากรทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์ ทั้งหญ้าทะเล ป่าชายเลน และแนวปะการัง แต่ปัจจุบันกำลังเผชิญกับปัญหาขยะทะเล โดยเฉพาะขยะพลาสติกที่ปกคลุมแนวปะการัง กีดขวางแสงแดด และเป็นอันตรายต่อสัตว์ทะเลหายากต่างๆ ส่งผลให้แนวปะการังเสื่อมโทรมลงอย่างต่อเนื่อง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยสำนักช่าง ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ฝ่ายช่างสุขาภิบาล ได้บูรณาการความร่วมมือกับเทศบาลเมืองม่วงงาม สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 และเครือข่ายนักดำน้ำจิตอาสา จัดกิจกรรมดำน้ำเก็บขยะทะเลแบบมีส่วนร่วมบริเวณแนวปะการังเทียม ภายใต้โครงการณรงค์การจัดการขยะ ระหว่างวันที่ 1–3 พฤษภาคม 2569 เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล ลดผลกระทบจากขยะที่เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำและระบบนิเวศใต้ทะเล เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและทุกภาคส่วนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม สร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน
โดยรูปแบบกิจกรรมวันแรกเป็นการอบรมและวางแผนกำหนดจุดดำน้ำ พร้อมวางทุ่นสัญลักษณ์บริเวณกองปะการังเทียม ส่วนวันที่ 2–3 พฤษภาคม 2569 นักดำน้ำจิตอาสาร่วมกับนักดำน้ำมืออาชีพลงพื้นที่เก็บขยะบริเวณกองปะการังเทียม ชายหาดม่วงงาม ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร โดยใช้เรือใหญ่บริเวณกลางทะเล ดำเนินการเก็บขยะตามแนวปะการังเทียมจำนวน 2 Drive ก่อนปิดกิจกรรมด้วยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสรุปผลการทำงาน