คนร้ายย่องขโมยก๊อกน้ำจำนวนมากในหลายโรงเรียน อ.ห้วยยอด

ตรัง - เกิดเหตุคนร้ายย่องขโมยก๊อกน้ำเป็นจำนวนมาก ในหลายโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ขณะที่กล้องวงจรปิดจับภาพผู้ต้องสงสัยรายหนึ่งไว้ได้ แจ้งเตือนให้ประชาชนช่วยแจ้งเบาะแส
วันนี้ (2 พ.ค.) ได้เกิดเหตุคนร้ายเข้าไปขโมยก๊อกน้ำในหลายสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ตรัง เขต 2 ซึ่งล้วนตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอห้วยยอด จนทำให้มีทรัพย์สินเสียหายไปจำนวนมาก อาทิ โรงเรียนบ้านท่ามะปราง โดนขโมยก๊อกน้ำไป จำนวน 18 ตัว โรงเรียนทุ่งต่อ โดนขโมยก๊อกน้ำไป จำนวน 18 ตัว โรงเรียนวัดควนไทร โดนขโมยก๊อกน้ำไป จำนวน 7 ตัว
หลังเกิดเหตุผู้อำนวยการทั้ง 3 สถานศึกษาดังกล่าว ได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สภ.ห้วยยอด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมหลักฐานเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดของบางสถานศึกษา ที่บันทึกภาพผู้ต้องสงสัย ซึ่งเป็นชายรายหนึ่ง ขณะเดินอยู่ในโรงเรียน และในมือถือก๊อกน้ำ นอกจากนั้นยังได้มีการลงแจ้งเตือนในเฟซบุ๊กส่วนตัว เพื่อให้ประชาชนช่วยแจ้งเบาะแสด้วย