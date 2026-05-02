บุกจับเนิร์สเซอรีคนอิหร่านบนเกาะพะงัน รับเลี้ยงเด็กเกินกว่าได้รับอนุญาตเกือบ 100 คน ส่วนใหญ่เป็นเด็กอิสราเอล

สุราษฎร์ธานี - นายอำเภอเกาะพะงัน สนธิกำลังตำรวจ กอ.รมน.บุกตรวจสอบจับกุมเนิร์สเซอรี่ชาวอิหร่าน รับสอนภาษาและรับเลี้ยงเด็ก พบเด็กต่างชาติอายุระหว่าง 3 ขวบถึง 12 ปี เกือบ 100 คน ส่วนใหญ่เป็นเด็กอิสราเอล แจ้งข้อกล่าวหาเจ้าของและครูชาวต่างชาติหลายข้อกล่าวหา
วันนี้ ( 2 พ.ค.69) นายไพสิฐ ทองเจิม นายอำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 1 พ.ค.ที่ผ่านมา ตนพร้อมด้วย พ.ต.อ.อภิชาต จันทร์สำเร็จ ผกก.สภ.เกาะพะงัน พ.ต.อ.นฤวัต พุทธวิโร ผกก.ตม.จว.สุราษฎร์ธานี พ.ต.ภูวิช เกลี้ยงมล กอ.รมน ภาค 4 หัวหน้าชุด ชป.กอ.รมน.ภาค 4 หน่วยปฎิบัติการพิเศษ นปพ.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี นำกำลังเข้าตรวจสอบสถานประกอบการรับเลี้ยงเด็ก และโรงเรียนสอนภาษาแห่งหนึ่ง หมู่ 3 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน หลังจากที่ได้รับการร้องเรียน ว่ามีการเปิดโรงเรียนเอกชนนอกระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต รับเลี้ยงเด็กเกินจำนวนที่ได้รับอนุญาต และมีครูชาวต่างชาติลักลอบทำงานอยู่ในสถานที่ดังกล่าว
จากการตรวจสอบพบว่า มีการใช้ บจก. ดำเนินกิจการ มีกรรมการ 3 คน ได้แก่ ชาวอิหร่าน 2 คน และ ไทย 1 คน รับเลี้ยงเด็กต่างชาติ อายุ 3-6 ปี จำนวน 85 คน หลักสูตรก่อนปฐมวัย อายุ 6-7 ปี จำนวน 35 คน หลักสูตรโรงเรียนเอกชนนอกระบบ อายุ 7-12 ปี จำนวน 47 คน ทั้งนี้เด็กส่วนใหญ่เป็นชาวอิสราเอล เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจสอบ พบว่ามีนางประทุมทิพย์ อายุ 61 ปี ชาวไทย รับว่าเป็นกรรมการผู้จัดการ และ มี MR.ADIN อายุ 45 ปี สัญชาติอิหร่าน MS.NEGAR อายุ 42 ปี สัญชาติอิหร่าน
เจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวครูต่างชาติ จำนวน 6 คน ประกอบด้วย MR.ASHLEY อายุ 30 ปี สัญชาติ อเมริกัน MR.TRISTAN อายุ 31 ปี สัญชาติแอฟริกาใต้ MS.MONIQUE อายุ 30 ปี สัญชาติแอฟริกาใต้ MS.NALEDI อายุ 29 ปี สัญชาติแอฟริกาใต้ MS.NATALIE สัญชาติ แอฟริกาใต้ MS.FATIMA สัญชาติฝรั่งเศส พร้อมแจ้งข้อกล่าวหาไม่มีใบอนุญาตทำงาน และผิดนายจ้าง
พร้อมแจ้งข้อกล่าวหา นางประทุมทิพย์ กรรมการผู้จัดการ และ MR.ADIN อายุ 45 ปี สัญชาติ อิหร่าน MS.NEGAR อายุ 42 ปี สัญชาติอิหร่าน กระทำความผิดในข้อหา "เป็นนายจ้างรับคนต่าง ด้าวเข้าทำงานโดยที่คนต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตทำงาน, เป็นนายจ้างไม่แจ้งคนต่างด้าวเข้าทำงานให้นายทะเบียนทราบภายใน 15 วัน เป็นเจ้าของสถานรับเลี้ยงเด็กไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กฯ หรือกฎกระทรวง หรือระเบียบที่ออกตามความใน พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กฯ นำตัวส่ง พนักงานสอบสวน สภ.เกาะพะงัน ดำเนินคดีต่อไป
ด้าน นางปทุมทิพย์ กรรมการผู้จัดการ ให้ข้อมูลว่า ใบอนุญาตได้ขออย่างถูกต้อง จาก 18 คน แต่เกินโควต้าจำนวนเด็กที่เข้ามาเรียนมีจำนวนมาก และน้อมรับ พร้อมจะเร่งแก้ไขปรับปรุงขออนุญาตให้ถูกต้องตามข้อกฎหมาย