ข้าวหมกก๊ะโตนฉีกกฎเมนูพื้นถิ่น! ส่งข้าวหมกซีฟู้ดอันดามันบุกงานสตูลฮาลาลสตรีท 2569 การันตีแชมป์รสเด็ดที่ต้องลอง

สตูล – แบรนด์ระดับแชมป์ “ข้าวหมกก๊ะโตน” สตูล ประกาศศักดาเจ้าแห่งเครื่องเทศในงานสตูลฮาลาลสตรีท 2569 ณ สตูลเกตเวย์ ชูไฮไลท์ “ข้าวหมกซีฟู้ด” ปรุงสดจากวัตถุดิบอันดามัน หวังยกระดับอาหารมุสลิมดั้งเดิมสู่ความพรีเมียมในราคามิตรภาพ
นายอดิศักดิ์ หมันสง่า หรือ "น้องปาล์ม" ทายาทรุ่นที่ 2 ผู้รับไม้ต่อในการบริหารร้านข้าวหมกก๊ะโตน เปิดเผยว่า ในปีนี้ร้านได้เพิ่มความพิเศษเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ต้องการสัมผัสรสชาติที่หลากหลายมากขึ้น โดยการนำเสนอเมนู "ข้าวหมกซีฟู้ดอันดามัน" ซึ่งถือเป็นการฉีกกฎข้าวหมกไก่แบบเดิมๆ ด้วยการยกขบวนความสดทั้ง กุ้ง ปู กั้ง และปลาหมึก จากทะเลสตูลมาปรุงร่วมกับเครื่องข้าวสูตรลับที่เป็นมรดกตกทอดมาจากคุณแม่
“ปกติที่ร้านเราจะโด่งดังเรื่องข้าวหมกไก่ทอด ไก่ต้ม และไข่ต้ม ซึ่งเป็นสูตรดั้งเดิมที่คุณแม่ (ก๊ะโตน) วางรากฐานไว้จนคว้าแชมป์สตูลฮาลาลสตรีทปี 2019 มาได้ แต่ในฐานะรุ่นที่ 2 ผมมองเห็นโอกาสที่จะนำของดีในบ้านเรา ต.ตำมะลัง อย่างอาหารทะเลสดๆ มาขมวดเข้ากับวิถีอาหารมุสลิมสตูล เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้า” นายอดิศักดิ์ กล่าว
น้องปาล์มระบุด้วยว่า เคล็ดลับที่ทำให้ข้าวหมกก๊ะโตนแตกต่างคือ “ความถึงเครื่อง” ของสมุนไพรและเครื่องเทศกว่า 10 ชนิด ซึ่งปรุงตามมาตรฐานที่คุณแม่วางไว้ไม่มีผิดเพี้ยน โดยเมนูซีฟู้ดราคาเริ่มต้นเพียง 70 บาท ส่วนเมนูยอดนิยมอย่างข้าวหมกไก่ยังคงยืนหยัดราคาช่วยเหลือผู้บริโภคเริ่มต้นที่ 50 บาท และเนื้อ 60 บาท เพื่อให้เป็นอาหารที่ทุกคนสามารถจับต้องได้
สำหรับนักท่องเที่ยวและผู้ที่ชื่นชอบรสชาติอาหารปักษ์ใต้แท้ๆ สามารถแวะมาพิสูจน์รสชาติ “ข้าวหมกแชมป์” ได้ที่งาน สตูลฮาลาลสตรีท ณ สตูลเกตเวย์ ซึ่งจัดโดย อบจ.สตูล ระหว่างวันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2569 นี้
ภายในงานจะรวบรวมร้านอาหารชื่อดังจากสตูลและสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มาไว้ในที่เดียว หรือหากพลาดจากงานเดินทางไปที่หน้าร้านบริเวณสี่แยกเจ๊ะบิลัง ในเขตเทศบาลเมืองสตูล
ช่องทางการติดต่อพิกัด: ร้านข้าวหมกก๊ะโตน สี่แยกเจ๊ะบิลัง (ขาออกไปตำมะลัง) โทร: 062-424-0309
Facebook: ร้านก๊ะโตน Delivery: สั่งผ่านแอปพลิเคชัน Line Man