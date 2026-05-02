จับได้ทันควัน! ตำรวจชุดสืบเบตงตามรวบ 2 คนร้ายฆ่าชิงทรัพย์ชายวัย 74 ปี

ยะลา - ตำรวจชุดสืบสวน สภ.เบตงใช้เวลา 2 วันตามรวบ 2 ผู้ต้องหาก่อเหตุฆ่าชิงทรัพย์ “ป๋าโกวิท” วัย 64 ปี เบื้องต้นรับสารภาพลงมือก่อเหตุ แต่ทรัพย์ที่ได้ไม่มีทองคำ
วันนี้ (2 พ.ค.) จากกรณีที่คนร้ายได้ทำร้ายนายโกวิทย์ อายุ 74 ปี หรือ “ป๋าโกวิท” แล้วชิงทรัพย์สิน ซึ่งมีทองคำ แหวนทอง และเงินสด แล้วหลบหนีไป เมื่อช่วงเช้าวันที่ 30 เม.ย.ที่ผ่านมา ที่ถนนในชุมชนสายหลังโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 ม.2 ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา
ความคืบหน้าล่าสุด เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวน สภ.เบตงได้จับกุมตัวนายอาหมาด อายุ 39 ปี อยู่ ม.2 ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา และนายจีรศักดิ์ อายุ 38 ปี อยู่ ม.2 ต.ตาเนาะแมเราะ สองคนร้ายที่ลงมือก่อเหตุ หลังจากที่ได้นำตัวมาสอบจนรับสารภาพ และนำเจ้าหน้าที่ไปเอาของกลาง คือกระเป๋าที่ป๋าโก๋วิทย์สะพายออกจากบ้านในวันเกิดเหตุ ซึ่งทิ้งอยู่ในบึงในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา94 และนำเจ้าหน้าที่ไปเอากุญแจรถของป๋าโกวิท ที่ทิ้งอยู่ในคลองใต้สะพานใกล้ที่เกิดเหตุ ไม้ที่ใช้ตีก็ทิ้งบริเวณใกล้ๆ กัน เจ้าหน้าที่จึงทำการเก็บไว้เป็นหลักฐาน
เบื้องต้นรับสารภาพลงมือก่อเหตุจริง แต่ไม่ได้ทรัพย์สินจำพวกทองคำ โดยทั้งสองไปยืนคอยป๋าโกวิทอยู่บนสะพาน พอได้ยินเสียงรถมาจึงไปแอบในป่าข้างทาง พอรถผ่านมาก็ได้ใช้ไม้ตีไปคนละ 1 ครั้ง จากนั้นก็นำกระเป๋าสะพายของป๋าโกวิทย์ไป เมื่อค้นแล้วไม่พบสิ่งของมีค่าจึงนำไปทิ้งในบึงภายในโรงเรียน