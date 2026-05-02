หนุ่มหาดใหญ่ขับกระบะหลุดโค้งพุ่งชนเสาไฟฟ้าทะลุกำแพงเจ็บยกคัน 8 ราย

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - หนุ่มขับกระบะสี่ประตูกำลังกลับบ้านหลังจากไปรับญาติที่สนามบินหาดใหญ่ หลุดโค้งชนเสาไฟฟ้า พุ่งทะลุกำแพงบ้านบนถนนสายคลองแห-คูเต่า เจ็บยกคัน 8 ราย
วานนี้ (1 พ.ค.) เวลา 22.44 น. ร.ต.อ.นริศ แสงเดช รองสารวัตรสอบสวน สภ.หาดใหญ่ จ.สงขลา รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถยนต์กระบะพุ่งชนเสาไฟฟ้าและกำแพงบ้านบนถนนสายคลองแห-คูเต่า หมู่ 9 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ใกล้ๆ กับมัสยิดทุ่งน้ำ มีผู้บาดเจ็บหลายราย จึงประสานหน่วยกู้ภัยมูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ้ง) หาดใหญ่และหน่วยกู้ชีพกู้ภัยในพื้นที่ลงพื้นที่ตรวบสอบที่เกิดเหตุและช่วยเหลือคนเจ็บ
ในที่เกิดเหตุพบรถที่ประสบอุบัติเหตุเป็นรถยนต์กระบะโตโยต้ารีโว่ สีขาว สี่ประตู หมายเลขทะเบียน งน 5501 สงขลา เสียหลักชนเสาไฟฟ้าจนหักและพุ่งลงไปชนกำแพงบ้านริมถนนจนทะลุ อยู่ในสภาพตะแคงข้างและตัวรถด้านหน้าพังยับ มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน 8 รายเป็นผู้ใหญ่6 รายและเด็กชายกับเด็กหญิงอีก 2 ราย หน่วยกู้ชีพและกู้ภัยได้ทำการช่วยเหลือและพาตัวส่งโรงพยาบาล โดยส่งโรงพยาบาลหาดใหญ่ 2 ราย และโรงพยาบาลสงขลานครินทร์อีก 6 ราย
รถกระบะคันนี้มีนายภรันยู สันโต๊ะเส็น อายุ 32 ปี เป็นคนขับ ขณะเกิดเหตุ กำลังกลับบ้านหลังจากไปรับญาติที่สนามบินหาดใหญ่ ส่วนสาเหตุน่าจะหลุดโค้งเนื่องจากบริเวณจุดเกิดเหตุเป็นทางโค้ง