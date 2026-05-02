ให้ออกจากราชการไว้ก่อน! สตช.สั่งสอบตำรวจเปิดวงไฮโลทั้งทางอาญาและวินัย

พัทลุง - รองจเรตำรวจแห่งชาติติดตามคดีตำรวจเปิดเล่นไฮโล ที่พัทลุง หลอกผู้พิการทางสมองร่วมเล่นจนเสียทรัพย์จำนวนมาก เผยภาค 9 ได้ตั้งกรรมการสอบและให้ออกจากราชการไว้ก่อนแล้ว
วันนี้ (2 พ.ค.) เวลา 10.30 น. ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ และโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าคดีสำคัญ พร้อมพบปะผู้เสียหายกรณีกล่าวอ้างว่าตำรวจมีพฤติการณ์เป็นเจ้ามือไฮโลและหลอกลวงชักชวนผู้เสียหาย ซึ่งเป็นผู้พิการทางสมองให้ร่วมเล่นการพนัน จนสูญเสียทรัพย์สินเป็นเงินจำนวนมาก
พล.ต.ท.ไตรรงค์ เปิดเผยว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวอย่างยิ่ง โดยได้สั่งการให้มีการสอบสวนทั้งทางอาญาและวินัยอย่างละเอียด รอบคอบ และเป็นธรรม ซี่งสำนักงานตำรวจภาค 9 ได้ตั้งคณะกรรมการสืบสวนในเรื่องวินัย และเบื้องต้นได้มีคำสั่งให้นายดาบครรชิตฯ ออกจากราชการไว้ก่อนแล้ว เพราะฉะนั้นทุกเรื่องที่มีการร้องเรียนก็จะมีการสอบสวนอย่างละเอียด ขณะเดียวก็ได้คุยกับผู้เสียหายที่ร้องเรียนแล้ว ให้มั่นใจเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งเรื่องคดีอาญาและวินัย ในเรื่องของวินัยนั้นมีพยานฐานมีมูลที่ชัดเจน เพื่อประโชยน์ของการบริหารงาน ก็ใช้อำนาจผู้บังคับบัญชาในการให้นายดาบตำรวจออกจากราชการไว้ก่อน
พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวอีกว่า จากกรณีที่ถูกข่มขู่เอาชีวิตของครอบครัวนั้น จะให้ผู้เสียหายกับให้นายดาบตำรวจดังกล่าวเข้ามาพบพูดคุยทำความเข้าใจกันอีกครั้ง และให้ความเป็นธรรมทั้ง 2 ฝ่าย เพราะฉะนั้นไม่ควรมีเหตุติดใจกันอีก โดยจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยดูแลความปลอดภัยของครอบครัวผู้เสียหาย และตนเองจะติดตามเรื่องดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรมของตำรวจไทย