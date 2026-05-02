ว่อนโซเชียล นักร้องสาวโลฟ์สด นายก อบต.โวยบนเวทีดนตรี ไม่พอใจวงไม่ต่อเวลาเล่นให้

กระบี่ – แชร์ว่อนโซเซียล คลิปนักร้องสาวไลฟ์สด ถูกนายก อบต.ในกระบี่ ขึ้นไปโวยบนเวทีไม่พอใจที่วงดนตรีไม่ยอมเล่นต่อเวลาให้ในงานเลี้ยงฉลองตำแหน่ง ด้านนายก อบต.เผยเหตุการณ์ไม่ได้เป็นไปตามที่นั่งร้องสาวกล่าวหา
วันนี้ ( 2 พ.ค.69) ในสังคมโซเชียลของชาวกระบี่ มีการแชร์คลิปไลฟ์สดของผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ “ณัฐริกา เดชากุล” เป็นคลิปเหตุการณ์ชุลมุนกันบนเวทีดนตรีภายในงานเลี้ยงแห่งหนึ่ง ซึ่งเจ้าของคลิปเป็นนักร้องสาวประจำวง ระบุว่า เป็นงานเลี้ยงในพื้นที่ อ.เมือง จ.กระบี่ โดยคนที่ขึ้นมาโวยวายบนเวที เป็นนายก อบต. และกลุ่มผู้ติดตาม เนื่องจากไม่พอใจที่วงดนตรี ไม่ต่อเวลาเล่นให้ โดยเจ้าของคลิประบุว่า มีการทำร้ายร่างกายเธอด้วย รวมถึงทำลายข้าวของอุปกรณ์ของวงจนเสียหายบางส่วน ทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความเห็นถึงพฤติกรรมไม่เหมาะสมของนายกฯ ที่เมาขาดสติ
ด้านนักร้องสาวของวง เล่าว่า เมื่อคืนวันที่ 1 พ.ค.ที่ผ่านมา วงดนตรีของเธอได้รับการว่าจ้างให้ไปเล่นในงานเลี้ยงฉลองตำแหน่งของนายกฯ โดยตกลงเล่นตั้งแต่ 1 ทุ่มถึงเที่ยงคืน เหตุการณ์ตามในคลิป เกิดขึ้นเมื่อช่วงเที่ยงคืนเศษ วงกำลังเล่นเพลงสุดท้าย ซึ่งทางวงเล่นแถมให้เพราะเลยเวลาที่ตกลงกันไว้แล้ว แต่จังหวะนั้นตัวนายกฯ เดินมาโวยวายหน้าเวที ว่าให้เล่นจนถึงตี 2 หากไม่เล่นก็ให้กลับไปจะไม่จ่ายเงิน
ก่อนจะขึ้นมาโวยวายบนเวทีจนเกิดการชุลมุนขึ้น ตนก็เดินเข้าไปยกมือไหว้ขอโทษที่ไม่สามารถต่อเวลาให้ได้ เนื่องจากจะต้องไปรับงานอีกในวันรุ่งขึ้น แต่ถูกนายกฯ ผลัก ตนจึงผลักกลับจนเกิดชุลมุนกันขึ้น ซึ่งตามหลักแล้วการจะต่อเวลา ทางเจ้าภาพต้องแจ้งให้วงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชม. แต่ไม่มีใครมาแจ้งเลย
หลังเกิดการผลักกันหน้าเวทีระหว่างตนกับนายกฯ ก็มีชายอีกคนเป็นคนเสื้อสีแดง ขึ้นมาพูดข่มขู่บนเวที ว่า “มึงไม่ได้ออกจากนี่ กูยิงจริงๆ แหละ“ และมีชายอีกคนถีบอุปกรณ์บนเวที ตนจึงบอกให้ทีมงานรีบเก็บของออกจากงานทันที เพราะเกรงจะเป็นอันตรายกัน จากนั้นเดินทางกลับ แต่ไม่กล้าไปแจ้งความที่ สภ.เมืองกระบี่ เพราะเกรงกลัวอิทธิพล ระหว่างกลับบ้านกัน จึงแวะแจ้งลงบันทึกประจำวันไว้ที่ สภ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช ไว้ก่อน
ล่าสุด ดต.สุรศักดิ์ เกิดสุข นายก อบต.ทับปริก ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ว่า เรื่องทั้งหมดนั้นไม่ได้เป็นไปตามที่นักร้องกล่าวอ้าง เพราะทางตนได้ขึ้นไปบนเวที เพื่อขอคุยกับทางคนรับงานถึงเรื่องที่จะต่อเวลา เพราะอยู่ๆ ทางวงที่กำลังเล่นกันอยู่ ก็จบเพลงขึ้นมาดื้อๆ โดยไม่บอกกล่าวทั้งๆที่ได้มีการตกลงกันว่า หากต่อเวลาก็ตกชม.ละ 5 พันบาท ซึ่งตนก็พร้อมจ่ายอยู่แล้ว แต่เมื่อขึ้นไปก็มีคนมาจับตนก็เลยปัดมือออกไป ซึ่งก็ไปโดนนักร้องแล้วตนก็ถูกนักร้องผลัก ทำให้ทางพรรคพวกของตนไม่พอใจที่ตนถูกผลักก็เลยมีอารมย์ทำลายข้าวของไป ซึ่งก็พร้อมที่จะชดใช้อยู่แล้ว แต่ก็ต้องคิดด้วยว่าทำไมถึงไม่ต่อเวลาให้ เพราะมีผู้คนกำลังสนุกกับงานอยู่ หากรู้ว่าไม่ยอมต่อเวลา ตนก็ไม่เอาวงดนตรีแบบนี้ เพราะยังมีวงดนตรีอีกมากที่พร้อมรับงาน
ส่วนการแจ้งความของนักร้องสาวกล่าวหาตนนั้น ก็ไม่มีปัญหาใด เป็นสิทธิ์ของนักร้องที่จะไปแจ้งความและตนก็พร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายอยู่แล้ว