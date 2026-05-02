ว่อนโซเชียล นักร้องสาวโลฟ์สด นายก อบต.โวยบนเวทีดนตรี ไม่พอใจวงไม่ต่อเวลาเล่นให้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กระบี่ – แชร์ว่อนโซเซียล คลิปนักร้องสาวไลฟ์สด ถูกนายก อบต.ในกระบี่ ขึ้นไปโวยบนเวทีไม่พอใจที่วงดนตรีไม่ยอมเล่นต่อเวลาให้ในงานเลี้ยงฉลองตำแหน่ง ด้านนายก อบต.เผยเหตุการณ์ไม่ได้เป็นไปตามที่นั่งร้องสาวกล่าวหา


วันนี้ ( 2 พ.ค.69) ในสังคมโซเชียลของชาวกระบี่ มีการแชร์คลิปไลฟ์สดของผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ “ณัฐริกา เดชากุล” เป็นคลิปเหตุการณ์ชุลมุนกันบนเวทีดนตรีภายในงานเลี้ยงแห่งหนึ่ง ซึ่งเจ้าของคลิปเป็นนักร้องสาวประจำวง ระบุว่า เป็นงานเลี้ยงในพื้นที่ อ.เมือง จ.กระบี่ โดยคนที่ขึ้นมาโวยวายบนเวที เป็นนายก อบต. และกลุ่มผู้ติดตาม เนื่องจากไม่พอใจที่วงดนตรี ไม่ต่อเวลาเล่นให้ โดยเจ้าของคลิประบุว่า มีการทำร้ายร่างกายเธอด้วย รวมถึงทำลายข้าวของอุปกรณ์ของวงจนเสียหายบางส่วน ทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความเห็นถึงพฤติกรรมไม่เหมาะสมของนายกฯ ที่เมาขาดสติ

ด้านนักร้องสาวของวง เล่าว่า เมื่อคืนวันที่ 1 พ.ค.ที่ผ่านมา วงดนตรีของเธอได้รับการว่าจ้างให้ไปเล่นในงานเลี้ยงฉลองตำแหน่งของนายกฯ โดยตกลงเล่นตั้งแต่ 1 ทุ่มถึงเที่ยงคืน เหตุการณ์ตามในคลิป เกิดขึ้นเมื่อช่วงเที่ยงคืนเศษ วงกำลังเล่นเพลงสุดท้าย ซึ่งทางวงเล่นแถมให้เพราะเลยเวลาที่ตกลงกันไว้แล้ว แต่จังหวะนั้นตัวนายกฯ เดินมาโวยวายหน้าเวที ว่าให้เล่นจนถึงตี 2 หากไม่เล่นก็ให้กลับไปจะไม่จ่ายเงิน

ก่อนจะขึ้นมาโวยวายบนเวทีจนเกิดการชุลมุนขึ้น ตนก็เดินเข้าไปยกมือไหว้ขอโทษที่ไม่สามารถต่อเวลาให้ได้ เนื่องจากจะต้องไปรับงานอีกในวันรุ่งขึ้น แต่ถูกนายกฯ ผลัก ตนจึงผลักกลับจนเกิดชุลมุนกันขึ้น ซึ่งตามหลักแล้วการจะต่อเวลา ทางเจ้าภาพต้องแจ้งให้วงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชม. แต่ไม่มีใครมาแจ้งเลย

หลังเกิดการผลักกันหน้าเวทีระหว่างตนกับนายกฯ ก็มีชายอีกคนเป็นคนเสื้อสีแดง ขึ้นมาพูดข่มขู่บนเวที ว่า “มึงไม่ได้ออกจากนี่ กูยิงจริงๆ แหละ“ และมีชายอีกคนถีบอุปกรณ์บนเวที ตนจึงบอกให้ทีมงานรีบเก็บของออกจากงานทันที เพราะเกรงจะเป็นอันตรายกัน จากนั้นเดินทางกลับ แต่ไม่กล้าไปแจ้งความที่ สภ.เมืองกระบี่ เพราะเกรงกลัวอิทธิพล ระหว่างกลับบ้านกัน จึงแวะแจ้งลงบันทึกประจำวันไว้ที่ สภ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช ไว้ก่อน

ดต.สุรศักดิ์ เกิดสุข นายก อบต.ทับปริก
ล่าสุด ดต.สุรศักดิ์ เกิดสุข นายก อบต.ทับปริก ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ว่า เรื่องทั้งหมดนั้นไม่ได้เป็นไปตามที่นักร้องกล่าวอ้าง เพราะทางตนได้ขึ้นไปบนเวที เพื่อขอคุยกับทางคนรับงานถึงเรื่องที่จะต่อเวลา เพราะอยู่ๆ ทางวงที่กำลังเล่นกันอยู่ ก็จบเพลงขึ้นมาดื้อๆ โดยไม่บอกกล่าวทั้งๆที่ได้มีการตกลงกันว่า หากต่อเวลาก็ตกชม.ละ 5 พันบาท ซึ่งตนก็พร้อมจ่ายอยู่แล้ว แต่เมื่อขึ้นไปก็มีคนมาจับตนก็เลยปัดมือออกไป ซึ่งก็ไปโดนนักร้องแล้วตนก็ถูกนักร้องผลัก ทำให้ทางพรรคพวกของตนไม่พอใจที่ตนถูกผลักก็เลยมีอารมย์ทำลายข้าวของไป ซึ่งก็พร้อมที่จะชดใช้อยู่แล้ว แต่ก็ต้องคิดด้วยว่าทำไมถึงไม่ต่อเวลาให้ เพราะมีผู้คนกำลังสนุกกับงานอยู่ หากรู้ว่าไม่ยอมต่อเวลา ตนก็ไม่เอาวงดนตรีแบบนี้ เพราะยังมีวงดนตรีอีกมากที่พร้อมรับงาน

ส่วนการแจ้งความของนักร้องสาวกล่าวหาตนนั้น ก็ไม่มีปัญหาใด เป็นสิทธิ์ของนักร้องที่จะไปแจ้งความและตนก็พร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายอยู่แล้ว

