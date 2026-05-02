ประธานวุฒิสภา นำทีม สว.ใต้ตอนล่างลงพื้นที่เกาะหลีเป๊ะ ฟังเสียงสะท้อนจากชาวเล “แก้ไฟแพง น้ำขาด ยกระดับความปลอดภัย-คมนาคม-สาธารณสุข”
วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2569 เวลา 9.00 นาฬิกา ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน กลุ่มภาคใต้ (ตอนล่าง) ลงพื้นที่เกาะหลีเป๊ะ นำโดย นายมงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา พร้อมด้วย พลเอก เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง คณะสมาชิกวุฒิสภา นางปัณณิตา สท้านไตรภพ เลขาธิการวุฒิสภา นายรุ่งธรรม เปรมมางกูร รองเลขาธิการวุฒิสภา และผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมลงพื้นที่เพื่อรับฟังประเด็นปัญหาจากประชาชน ผู้ประกอบการ และส่วนราชการในพื้นที่ โดยมี นางสาวดุษฎี พฤกษเศตรฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เข้าร่วมนำเสนอและแลกเปลี่ยนข้อมูลในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1. การยกระดับและการส่งเสริมการท่องเที่ยว อาทิ การขยายเส้นทางรถไฟ ตรัง-สตูล นโยบายสร้างจุดแวะเรือสำราญ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวศักยภาพสูงมาท่องเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ และการสร้างท่าเทียบเรือที่ได้มาตรฐานเพื่อประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวและสาธารณสุข
2. การเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน การแก้ไขปัญหาไฟฟ้าราคาสูง ผลักดันการบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพเพื่อแก้ปัญหาน้ำจืดขาดแคลน การจัดสรรพื้นที่และเครื่องมือในการจัดการขยะมูลฝอย การจัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงที่ได้มาตรฐานเพื่อยกระดับความปลอดภัย การก่อสร้างอาคารที่ทำการและบ้านพักตำรวจของสถานีตำรวจภูธรเกาะหลีเป๊ะ รวมถึงการสร้างโรงพยาบาล เพื่อรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยว
3. การตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหลีเป๊ะเพื่อให้สามารถบริหารจัดการพื้นที่ได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้น
ข้อมูลที่ได้รับมาทั้งหมด ทาง คณะฯ จะดำเนินการรวบรวมเพื่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเร่งแก้ไขปัญหาตามบทบาทหน้าที่ของวุฒิสภาต่อไป เพื่อผลักดันการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของจังหวัดสตูลให้เติบโตอย่างยั่งยืน