ปล่อยตัวนักวิ่ง “Amazean Jungle Thailand by UTMB 2026” รายการวิ่งเทรลระดับโลกที่เบตง

ยะลา - เหล่าบรรดานักวิ่ง 100 ไมล์ พุ่งทะยานสู่ความดิบเถื่อนของผืนป่าเบตงอย่างเป็นทางการ ในรายการ Amazean Jungle Thailand by UTMB 2026
วานนี้ (1 พ.ค.) ในช่วงเย็น ที่จุดสตาร์ทบริเวณอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา มีพิธีปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 100 ไมล์ จำนวน 123 คน ในการแข่งขัน “Amazean Jungle Thailand by UTMB 2026” รายการวิ่งเทรลระดับโลก โดยมีนายสิรภพ ดวงสอดศรี ประธานศูนย์ประสานงานกิจกรรมกลางแจ้ง อ.เบตง พร้อมด้วยนายก้องสกุล จันทราช ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นางนิตยา เกิดจันทึก ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ นายอิสสะมาแอ ยาโกะ นายอำเภอเบตง นายใช้ วงศ์นิตยลัภย์ นายกเทศมนตรีเมืองเบตง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมปล่อยตัวนักกีฬา
บรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคัก ด้วยเสียงเชียร์จากชาวเบตงและชุมชนตลอดสองข้างทาง ที่ร่วมโบกธงและส่งกำลังใจให้นักวิ่ง สร้างพลังฮึดในทุกย่างก้าว ท่ามกลางมาตรการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดตลอดเส้นทาง
เส้นทางการแข่งขันเริ่มจากตัวเมืองเบตง มุ่งหน้าสู่จุดชมวิวทะเลหมอก “จาเราะกางา” หรือทะเลหมอกสองแผ่นดิน ก่อนเผชิญความท้าทายจากสภาพอากาศที่แปรปรวน ทั้งฝนและลม ทำให้เส้นทางลื่นและยากยิ่งขึ้น นักวิ่งจะผ่านจุดสำคัญต่าง ๆ ได้แก่ โรงเทศบาล 4 บ้านกาแป๊ะฮูลู ป่ากงสี 9 สวนหมื่นบุปผา อุโมงค์ปิยะมิตร บ่อน้ำร้อนเบตง และวัดถ้ำทอง ก่อนเข้าเส้นชัยที่หอนาฬิกาเทศบาลเมืองเบตง
ผู้ที่เข้าเส้นชัยภายในเวลาที่กำหนด จะได้รับคะแนน “Running Stones” เพื่อใช้เป็นสิทธิ์สมัครแข่งขัน UTMB World Series Finals ที่มองต์บลังค์ ประเทศฝรั่งเศส
สำหรับปีนี้ มีนักวิ่งจาก 54 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมทั้งหมด 4,664 คน แบ่งเป็นชาย 2,584 คน และหญิง 2,079 คน โดยนักวิ่งชาวไทยมีจำนวนมากที่สุด 3,257 คน รองลงมาคือมาเลเซีย 1,013 คน และประเทศอื่น ๆ อาทิ สิงคโปร์ จีน ฮ่องกง ฝรั่งเศส อินโดนีเซีย อินเดีย และญี่ปุ่น การแข่งขันแบ่งออกเป็น 5 ระยะ ได้แก่ Betong 100M Tunnel 100K Jungle 50K Mist 20K และ Flower 20K
นางนิตยา เกิดจันทึก กล่าวว่า การแข่งขันรายการนี้เป็นหนึ่งใน UTMB World Series และถือเป็นรายการระดับโลกที่จัดขึ้นในประเทศไทย โดยอำเภอเบตงได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพต่อเนื่อง 6 ปี (พ.ศ. 2566–2571) ด้วยความโดดเด่นของผืนป่าดิบชื้น ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และวัฒนธรรมที่หลากหลาย ทำให้เบตงได้รับฉายา "อเมซอนแห่งอาเซียน" และเป็นจุดหมายสำคัญของนักวิ่งเทรลจากทั่วโลก
นอกจากนี้ การจัดงานยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่พื้นที่ชายแดนใต้ พร้อมตอกย้ำความท้าทายของเส้นทาง ที่ต้องเผชิญทั้งสภาพอากาศร้อนและฝนที่ไม่สามารถคาดเดาได้