ชุมพรเปิดประมูลมังคุด เกษตรกรยิ้ม ราคาพุ่งรับต้นฤดู ผลผลิตมีคุณภาพ ผิวสวย เนื้อขาว รสชาติดี

ชุมพร – ชุมพรเปิดประมูลมังคุดคุณภาพในพื้นที่อำเภอเมือง ที่เกษตกรรวมตัวจัดตั้งกลุ่ม เกษตรกรยิ้มราคาพุ่งถึงกิโลฯละ 90 บาท ผลผลิตมีคุณภาพ ผิวสวย เนื้อขาว รสชาติดี


นายสุบรรณ์ รักษ์ทอง เกษตรจังหวัดชุมพร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นายรังสรรค์ ริยาพันธ์ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองชุมพร ลงพื้นที่ติดตามการประมูลมังคุดคุณภาพ ในพื้นที่ตำบลวังใหม่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 1 พ.ค.2569


พื้นที่อำเภอเมืองชุมพร มังคุดเริ่มให้ผลผลิตตั้งแต่ช่วงปลายเดือนเมษายน ซึ่งได้มีกลุ่มรวบรวมผลผลิตและเปิดประมูล จำนวน 2 กลุ่ม โดยรับซื้อมังคุดคุณภาพตามมาตรฐานการผลิต ราคาสูงถึง 90 บาท/กิโลกรัม ผลผลิตมีคุณภาพ ผิวสวย เนื้อขาว รสชาติดี


สำหรับการประมูลช่วยให้เกิดกลไกราคาอย่างโปร่งใส และเป็นอีกช่องทางสำคัญในการกระจายผลผลิตมังคุดของจังหวัดชุมพรสู่ผู้บริโภคและตลาดคุณภาพต่อไป





ชุมพรเปิดประมูลมังคุด เกษตรกรยิ้ม ราคาพุ่งรับต้นฤดู ผลผลิตมีคุณภาพ ผิวสวย เนื้อขาว รสชาติดี
