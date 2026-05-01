ประชาชนตรังแห่ใช้บริการโรงรับจำนำหาเงินใช้จ่ายบุตรหลานช่วงเปิดเทอม

ตรัง - โรงรับจำนำเทศบาลนครตรังคึกคักรับเปิดเทอม ประชาชนแห่ใช้บริการมากกว่าช่วงปกติ เพื่อนำเงินไปซื้อข้าวของให้บุตรหลาน และนำเงินไปใช้จ่ายในสิ่งจำเป็นเร่งด่วน
วันนี้ (1 พ.ค.) ที่สถานธนานุบาล (โรงรับจำนำ) เทศบาลนครตรัง ประชาชนแห่เดินทางมาใช้บริการอย่างคึกคัก ทั้งการจ่ายดอกเบี้ย การเพิ่มวงเงินทรัพย์เดิม และการจำนำทรัพย์ใหม่ เพื่อนำเงินไปใช้จ่ายในสิ่งจำเป็นเร่งด่วน ทั้งค่ารักษาพยาบาลและนำเป็นค่าใช้จ่ายเตรียมรับเปิดเทอมใหม่ของบุตรหลาน โดยทรัพย์ที่นำมาจำนำมีทั้งทองคำ เครื่องมือช่าง และเครื่องมือทางการเกษตร
ทั้งนี้ คนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างรายหนึ่ง ระบุว่า ในแต่ละวันจะมีผู้ปกครองใช้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้าง เพื่อเดินทางมายังโรงรับจำนำกันมากขึ้นเพราะใกล้เปิดเทอม
นางบุษบา ทิพย์เหรียญ ผู้จัดการสถานธนานุบาล (โรงรับจำนำ) เทศบาลนครตรัง บอกว่า ในช่วงเปิดภาคเรียนใหม่นี้ ทางสถานธนานุบาลได้เตรียมเงิน 80 ล้านบาท ไว้รองรับประชาชน นอกจากนั้น ยังนำร่องฟรีดอกเบี้ย สำหรับผู้จำนำเงินต้นไม่เกิน 3,000 บาท เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนและสังคม
ส่วนเงินต้นเกิน 3,000 - 5,000 บาท จะคิดดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 บาทต่อเดือน เงินต้นเกิน 5,000 บาท คิดดอกเบี้ยร้อยละ 1 บาทต่อเดือน ส่วนเงินต้นเกิน 5,000 - 10,000 บาท ใน 3 เดือนแรก คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.75 บาทต่อเดือน หลังจากนั้น คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน และเงินต้นเกิน 10,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน
โดยในช่วงนี้จะมีประชาชนเข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นจากเดิมวันละ 250-300 ราย และจากการพูดคุยกับเจ้าของทรัพย์ทราบว่า เนื่องจากก่อนหน้านี้เป็นช่วงหยุดกรีดยางพารา ทำให้ขาดเงินหมุนเวียนในครอบครัว แต่จำเป็นต้องนำเงินไปหมุน ในจำนวนนี้พ่อแม่ผู้ปกครองก็เพิ่มขึ้นมาก เพื่อนำเงินไปใช้จ่ายรับเปิดเทอม