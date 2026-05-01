กลุ่มผู้ใช้แรงงาน อ.เบตงเลือกซื้อสินค้าราคาประหยัดในโครงการไทยช่วยไทย

ยะลา - กลุ่มผู้ใช้แรงงานในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ใช้วันหยุดเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ เลือกซื้อสินค้าราคาประหยัดและสินค้า House Brand ในโครงการ “ไทยช่วยไทย” อย่างคึกคัก
วันนี้ (1 พ.ค.) ที่ด้านข้างบ้านพักนายอำเภอเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายอิสสะมาแอ ยาโกะ นายอำเภอเบตง เป็นประธานในพิธีเปิดตัว (Kick-off) กิจกรรมจำหน่ายสินค้าตามโครงการ “ไทยช่วยไทย” เพื่อบรรเทาผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ และช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน
ภายในงานมีส่วนราชการและผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกในพื้นที่ร่วมตั้งจุดจำหน่ายสินค้า โดยมีประชาชนและกลุ่มผู้ใช้แรงงานเข้าร่วมเลือกซื้อสินค้าเป็นจำนวนมาก
นายอิสสะมาแอ กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และผู้ประกอบการในพื้นที่ เพื่อจัดตั้งจุดจำหน่ายสินค้าคุณภาพดีในราคาประหยัด ให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นได้อย่างสะดวกใกล้บ้าน
ทั้งนี้ โครงการ “ไทยช่วยไทย” จัดจำหน่ายทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคม 2569 ได้แก่ วันที่ 1, 8, 15, 22 และ 29 พฤษภาคม โดยสินค้าที่นำมาจำหน่ายประกอบด้วยสินค้า ข้าวสาร น้ำตาลทราย ไข่ไก่ น้ำมันพืช น้ำยาปรับผ้านุ่ม สินค้า OTOP ชุมชน และสินค้า House Brand เช่น เฉาก๊วยเบตง โรตีกรอบ กล้วยหินฉาบและหมี่เบตง จากผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกในพื้นที่ พร้อมจัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวัน
“จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียง ร่วมเลือกซื้อสินค้าคุณภาพในราคาประหยัด เพื่อช่วยลดค่าครองชีพ และร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง”