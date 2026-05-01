ปปช.ตรัง เห็นชอบระงับงบโครงการก่อสร้างแก้มลิงบ้านไร่ใหญ่บนที่ดินเอกชน

ตรัง - ปปช.ตรัง และหลายหน่วยงาน เห็นชอบให้ระงับงบโครงการก่อสร้างแก้มลิงบ้านไร่ใหญ่ บนที่ดินเอกชนพื้นที่ อ.รัษฎา จ.ตรัง โดยให้ไปแก้ไขสถานะที่ดินให้เป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐโดยสมบูรณ์เสียก่อน
วันนี้ (1 พ.ค.) นายบัณฑิต คณะสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง มอบหมายให้ นายยุทธนา วิมลเมือง หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริต เข้าร่วมประชุมหารือ ณ สำนักงาน ป.ป.ช (สนามบินน้ำ) พร้อมกับ รองเลขาธิการ ป.ป.ช. รองผู้ว่าการ สตง. ผู้อำนวยการกฎหมายชลประทาน ผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงบประมาณ ผู้แทนจากกรมบัญชีกลาง และผู้แทนจากชมรมตรังต้านโกง เพื่อหาข้อสรุปกรณีการก่อสร้างแก้มลิงบ้านไร่ใหญ่ อ.รัษฎา จ.ตรัง บนที่ดินเอกชน ซึ่งใช้งบประมาณผูกพัน 4 ปี รวม 380 ล้านบาท
โดยสำนักงบประมาณชี้แจงว่า ในทางปฏิบัติสามารถอนุมัติงบประมาณการก่อสร้างได้ แม้หน่วยงานจะมีเพียงหนังสือยินยอมให้เข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินเอกชน แต่เสนอให้มีการหยุดใช้งบประมาณ เพื่อความปลอดภัยและป้องกันความเสี่ยง และยังได้มีการระงับการจัดสรรงบประมาณส่วนที่เหลือ (ปี 2570-2571) รวมกว่า 180 ล้านบาทไว้ก่อน จนกว่ากรมชลประทานจะดำเนินการซื้อที่ดินในโครงการนี้ให้ถูกต้องเรียบร้อยเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา
ล่าสุด กรมชลประทาน ได้หยุดดำเนินการขุดดินชั่วคราว ตามข้อห่วงใยของประชาชนและ ป.ป.ช.แล้ว โดยอยู่ระหว่างเร่งแก้ไขสถานะที่ดินให้เป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐโดยสมบูรณ์ ด้าน สตง.ได้ตั้งข้อสังเกตว่าหากโครงการนี้เสร็จสิ้นแต่ที่ดินยังไม่เป็นของรัฐ จะมีความเสี่ยงสูงหากบริษัทแจ้งยกเลิกสัญญา หรือสั่งให้ถมดินคืน และรัฐจะบริหารจัดการงบประมาณที่จ่ายไปแล้วอย่างไร ขณะที่ ป.ป.ช.ตรัง ก็ยืนยันว่า งบประมาณแผ่นดินต้องใช้อย่างคุ้มค่า ฉะนั้นกรรมสิทธิ์ที่ดินในโครงการนี้ต้องชัดเจนก่อนจึงจะเดินหน้าก่อสร้างต่อไปได้