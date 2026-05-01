ประธานวุฒิสภา นำทีมลงพื้นที่ตรัง เก็บข้อมูลแก้ปัญหาเชิงลึกให้คนท้องถิ่น ภายใต้ "การอนุรักษ์คู่พัฒนา"

วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 10.30 น. ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง นายมงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา และคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน กลุ่มภาคใต้ (ตอนล่าง) ลงพื้นที่รับฟังปัญหาของพี่น้องชาวตรัง โดยมี นายทรงกลด สว่างวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวต้อนรับ ซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้เน้นการรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนในพื้นที่จริง เพื่อให้การพัฒนาตอบโจทย์ความต้องการของคนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง

ประเด็นหลักที่ประชาชนให้ความสำคัญ คือ การสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ "เขา ป่า นา เล" และการอนุญาตให้ใช้พื้นที่อุทยานหรือชายหาดจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังได้ขอให้เร่งรัดโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ที่ดำเนินการล่าช้า อาทิ สนามบินตรัง รวมถึงการยกระดับการท่องเที่ยวชุมชนและระบบสาธารณสุข เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจทุกภาคส่วนและช่วยให้คุณภาพชีวิตของชาวตรังดีขึ้น

ในตอนท้าย ประธานวุฒิสภาเน้นย้ำถึงการผสานพลังระหว่างคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ร่วมกับหน่วยงานรัฐ เพื่อดึงศักยภาพของจังหวัดตรังออกมาให้เต็มที่ โดยวุฒิสภาพร้อมเป็นตัวกลางในการประสานงานเพื่อขับเคลื่อนให้จังหวัดตรังพัฒนาอย่างยั่งยืน





