บอลจบคนไม่จบ! พ่อคนตายเผยเหตุ “พลทหารสุกัลย์” ยิงลูกชายดับมาจากเหตุปะทะกันในสนาม

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - คุมตัวพลทหารสุกัลย์ชี้จุดทำแผนหลังก่อเหตุยิงนักฟุตบอลดับ พ่อคนตายบอกจุดเริ่มต้นมาจากเกมส์ในสนาม ที่หลานของลูกชายไปกระแทกกับคู่แข่ง ทำเอากองเชียร์ไม่พอใจ แต่บอลจบคนไม่จบ คนยิงเรียกหลานชายไปคุยจนชกต่อยกัน ลูกชายเมื่อเห็นหลานมีเรื่องก็เข้าไปช่วยจึงถูกอีกฝ่ายยิงเสียชีวิต
วันนี้ (1 พ.ค.) ความคืบหน้าคดียิงกันในระหว่างการแข่งขันกีฬาฟุตบอล อบต.ท่าม่วงคัพ อ.เทพา จ.สงขลา เมื่อช่วงเย็นเมื่อวานนี้มีผู้เสียชีวิตนั้น
ล่าสุด ตำรวจตำรวจฝ่ายสืบสวนสอบสวน สภ.ห้วยปลิง อ.เทพา ได้คุมตัวพลทหารสุกัลย์ สุวรรโณ อายุ 22 ปี ทหารค่ายอิงคยุทธบริหาร จ.ปัตตานี ผู้ต้องหา ไปชี้จุดและทำแผนประกอบคำรับสารภาพยังจุดเกิดเหตุ ซึ่งอยู่บริเวณด้านนอกสนามกีฬา อบต.ท่าม่วง ใกล้ริมถนน โดยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีเหตุความวุ่นวายเกิดขึ้นแต่อย่างใด
ผู้สื่อข่าวได้ถามพลทหารสุกัลย์ถึงสาเหตุที่ต้องยิง ก็ตอบเพียงสั้นๆ แค่ว่า เป็นคู่อริเก่ากัน จากนั้น ตำรวจได้คุมตัวกลับไปยัง สภ.ห้วยปลิงและรอขั้นตอนการส่งตัวไปให้ทหารพระธรรมนูญรับไปดำเนินคดีตามขั้นตอนของทหาร นอกจากนี้ ตำรวจยังได้ยึดอาวุธปืน 9 มม.ที่ใช้ก่อเหตุมาได้แล้ว โดยถูกนำไปทิ้งไว้ริมถนนระหว่างทางที่ขับรถหลบหนี
ด้านนายบาเหม มะสะ อายุ 64 ปี บิดานายอดินันท์ มะสะ อายุ 29 ปี นักฟุตบอลของหมู่ 8 บ้านหนองสาหร่าย ที่ถูกยิงเสียชีวิต เปิดเผยว่า นายบาเหม จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้มาจากระหว่างการแข่งขันฟุตบอลระหว่างหมู่ 6 กับหมู่ 8 หลานของลูกชายไปกระแทกกับผู้เล่นหมู่ 6 ทำให้กองเชียร์ไม่พอใจส่งเสียงทำท่ายั่วยุ แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็เคลียร์กันจบ และการแข่งขันก็จบลงด้วยผลเสมอกัน เพราะว่าคู่นี้เข้ารอบทั้งคู่แล้ว แค่แข่งกันเป็นที่ 1 และที่ 2 ของสายเท่านั้น
“แต่ว่า บอลจบคนไม่จบ เพราะว่านายสุกัลย์ ซึ่งเป็นของเชียร์ของอีกทีมมานั่งรออยู่ข้างสนามแล้ว และหลานของลูกชายออกไปยืนคุยได้สักพักก็ถูกต่อยเข้าที่หน้าและถูกเตะ และหลานอีกคนซึ่งเป็นน้องชาย เมื่อเห็นพี่ถูกเตะก็เข้าไปช่วยกระโดดเตะนายสุกัลย์ และเมื่อลูกชายเห็นหลานทั้งสองคนมีเรื่องชกต่อย ก็กระโดดถีบนายสุกัลย์ ทำให้นายสุกัลย์ชักอาวุธปืนออกมาขึ้นลำ ลูกชายก็วิ่งหนีและถูกนายสุกัลย์ยิงจนล้มลง โดยตอนที่ชักปืนออกมาขึ้นลำ ผมเห็นกับตาแต่เข้าไปช่วยลูกชายไม่ทัน” นายบาเหม กล่าว
นายบาเหม กล่าวว่า ปกติลูกชายเป็นคนเรียบร้อย ไม่ใช่คนอารมณ์ร้อน แม้แต่ระหว่างการแข่งขันฟุตบอลถึงจะถูกเตะก็คุมอารมณ์อยู่และเล่นในเกมส์ตลอด และเหตุการณ์นี้จุดเริ่มต้นก็ไม่ได้มาจากลูกชายตน