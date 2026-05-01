วุ่นหนัก โซเชียลแชร์ภาพ AI พร้อมข้อความ “พีพีจะมีสนามบินนานาชาติเป็นของตัวเอง ล่าสุดแจงแล้วไม่จริง

กระบี่ - วุ่นหนัก โซเชียล แชร์ภาพ ทำด้วยAI พร้อมข้อความ กุข่าว “พีพีจะมีสนามบินนานาชาติเป็นของตัวเอง ตั้งแต่ 1 พ.ค.นี้ " เดือดร้อนอุทยานฯ ออกมาแจงวุ่น ระบุไม่เป็นความจริง วอนอย่าแชร์ต่อ
จากกรณีมีการแชร์ภาพ และข้อความผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ ระบุว่า ว่า“Phi Phi will have its very own international airport starting May 1st” (พีพีจะมีสนามบินนานาชาติเป็นของตัวเอง เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม) โดยโพสต์เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2569 พร้อมภาพประกอบสถานที่เสมือนจริง ล่าสุดทางอุทยานแห่งชาติงานนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ได้ชี้แจงผ่านเพจ facebook ว่า ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์อินสตาแกรม และอื่นๆ จนมีการแชร์กันเป็นจำนวนมาก ทางอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา–หมู่เกาะพีพี ขอเรียนชี้แจงว่า ข้อมูลดังกล่าว ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด ภาพที่เผยแพร่เป็นภาพที่ถูกสร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ (AI) มิใช่สถานที่จริงในพื้นที่
พื้นที่ที่ปรากฏในภาพ คาดว่าอ้างอิงบริเวณ เกาะพีพีดอน บริเวณ อ่าวต้นไทร – อ่าวโล๊ะดาลัม ม.7 เกาะพีพี เป็นพื้นที่ราบที่มีเอกสารสิทธิ์ของเอกชน มีความกว้างประมาณ 140 เมตร และความยาวประมาณ 1,490 เมตร ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของโรงแรม ร้านอาหาร โรงพยาบาล และสถานประกอบการต่าง ๆ และไม่สามารถรองรับการก่อสร้างสนามบินได้
นอกจากนี้ พื้นที่ส่วนใหญ่ของอุทยานแห่งชาติฯ มีลักษณะเป็น ภูเขาหินปูนสูงชัน ซึ่งไม่เหมาะสมต่อการก่อสร้างสนามบิน หรือใช้เป็นพื้นที่ขึ้น-ลงของอากาศยานแต่อย่างใด ข้อมูลที่มีการเผยแพร่ “เกาะพีพีจะมีสนามบินนานาชาติ” ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด ขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวติดตามข่าวสารจากช่องทางทางการของอุทยานฯ และไม่เผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ได้รับการยืนยันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดและลดการเผยแพร่ข่าวปลอม