พาณิชย์จัดใหญ่งาน “ICONIC SOUTHERN THAILAND อัตลักษณ์ปักษ์ใต้ ความภูมิใจของชุมชน” หนุนเศรษฐกิจฐานรากของภาคใต้

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - พาณิชย์ 14 จังหวัดภาคใต้ ผนึกกำลังจัดใหญ่ งาน “ICONIC SOUTHERN THAILAND อัตลักษณ์ปักษ์ใต้ ความภูมิใจของชุมชน” ยกทัพสินค้าภาคใต้กว่า 100 บูท ทั้ง สินค้าเกษตร อาหารทะเล สินค้า GI และสินค้าอัตลักษณ์ หนุนเศรษฐกิจฐานรากของภาคใต้
สำนักงานพาณิชย์ 14 จังหวัดภาคใต้ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต จัดงาน “ICONIC SOUTHERN THAILAND อัตลักษณ์ปักษ์ใต้ ความภูมิใจของชุมชน” โดยมี ร้อยตรีจักรา ยอดมณี รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายธีระพงศ์ ช่วยชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พาณิชย์ และตัวแทนพาณิชย์14 จังหวัดภาคใต้ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่าย เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2569 ณ เวทีกลางสะพานหิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต
โดยพิธีเปิดมีไฮไลต์สำคัญ คือ การแสดงชุดพิเศษ “Manorah shines brightly in the southern lands.” ซึ่งผสมผสานศิลปะการแสดงมโนราห์พื้นบ้านเข้ากับความร่วมสมัย ผ่านการใช้เครื่องแต่งกายสีเรืองแสงที่ส่องสว่างในยามค่ำคืน ผนวกกับการเดินแบบแสดงสินค้าภาคใต้ที่สร้างความตื่นตาตื่นใจ
งาน “ICONIC SOUTHERN THAILAND อัตลักษณ์ปักษ์ใต้ ความภูมิใจของชุมชน” เป็นส่วนหนึ่งของโครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 เม.ย.-4 พ.ค.2569 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.10 (บริเวณเวทีกลางสะพานหิน) โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการจากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ทั้ง 14 จังหวัด
การจัดงานครั้งนี้สะท้อนความมุ่งมั่นของรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ผ่านการสร้างโอกาสทางการค้าและสนับสนุนผู้ประกอบการทุกระดับให้เติบโตอย่างมั่นคง เวทีนี้จึงมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงผู้ประกอบการกับผู้บริโภคและคู่ค้าโดยตรง สร้างเครือข่ายธุรกิจ กระจายรายได้สู่ชุมชน และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าคุณภาพในราคาที่เหมาะสม
ภายในงาน ได้รวบรวมสินค้าจากผู้ประกอบการ 14 จังหวัดภาคใต้ และผู้ประกอบการจังหวัดภูเก็ต ในความส่งเสริมของหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่าย ที่ได้คัดสรรสินค้าเกษตร สินค้าชุมชน ที่เป็นอัตลักษณ์ของภาคใต้นำมาแสดงในงานนี้ อาทิ สินค้าเกษตร อาหารทะเล สินค้า GI และสินค้าอัตลักษณ์ของ 14 จังหวัดภาคใต้ รวมทั้งสิ้นถึง 100 คูหา พร้อมกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น กิจกรรมสินค้านาทีทอง กิจกรรมแจกคูปองและของรางวัล รวมมูลค่ากว่า 1 แสนบาท ซึ่งไม่เพียงช่วยเพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการ แต่ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าคุณภาพในราคาที่เหมาะสม อันจะนำไปสู่การหมุนเวียนของเศรษฐกิจในระดับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม
นอกจากการจำหน่ายสินค้าแล้ว งานในครั้งนี้ยังมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจที่ยั่งยืน โดยจัดให้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการเชื่อมโยงสินค้าเกษตร ระหว่างเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ กับ บริษัท ซุปเปอร์ชีป จำกัด เพื่อเชื่อมโยงสินค้ามังคุด ทุเรียน เงาะ และลองกอง