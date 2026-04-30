ผ่านฉลุย! อุทยานฯ นพรัตน์ธาราฯ ไฟเขียว โชว์ควงไฟหน้าหาดอ่าวนาง ยกระดับ Soft Power หนุนท่องเที่ยว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กระบี่ - ผู้ว่ากระบี่นั่งหัวโต๊ะ พิจารณา หาทางออกการแสดงควงไฟชายหาดอ่าวนาง สุดท้ายได้ข้อยุติ ผ่อนปรนให้แสดงได้ภายใต้มาตรการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวด ชูเป็นเอกลักษณ์ท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่


วันนี้ ( 30 เม.ย.69) ได้มีการประชุมหาทางออกการแสดงควงไฟชายหาดอ่าวนางได้ข้อยุติ หลังจากคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติมีมติผ่อนปรนให้แสดงได้ภายใต้มาตรการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวด ชูเป็นเอกลักษณ์ท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ โดยมีนายอังกูร ศีลาเทวากูล ผวจ.กระบี่ นั่งเป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี จ.กระบี่


หลังจากที่มีการสั่งห้ามแสดงควงไฟบริเวณชายหาดก่อนหน้านี้ เนื่องจากข้อจำกัดตามกฎหมายของอุทยานฯผลการหารือปรากฏว่าเป็นที่น่าพอใจของทุกฝ่าย โดยทางอุทยานฯ ได้ผ่อนปรนให้มีการกลับมาแสดงควงไฟบริเวณชายหาดอ่าวนางได้อีกครั้ง เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและรักษาอาชีพให้แก่คนท้องถิ่น โดยมีเงื่อนไขสำคัญ ทั้งการกำหนดโซนนิ่งให้แสดงได้เฉพาะในพื้นที่ที่กำหนดไว้ เพื่อไม่ให้รบกวนนักท่องเที่ยวและรักษาความสะอาดพื้นที่หาดทราย นอกจากนี้กลุ่มนักแสดงต้องลงทะเบียนและสังกัดกลุ่มที่ชัดเจน เพื่อให้ง่ายต่อการกำกับดูแล


ผวจ.กระบี่ กล่าวว่า การแสดงควงไฟคือเสน่ห์และภาพจำของอ่าวนางมาอย่างยาวนาน การที่อุทยานฯ เข้าใจและร่วมหาทางออกครั้งนี้ ถือเป็นสัญญาณที่ดีในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและส่งเสริม Soft Power ของจังหวัดกระบี่ให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

ด้านตัวแทนกลุ่มนักแสดงควงไฟกล่าวด้วยความดีใจว่า ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ไม่ทอดทิ้งพวกเรา เราพร้อมที่จะทำตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ชายหาดอ่าวนางยังคงความสวยงามและมีความปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยวที่มาเข้าชม ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยกระตุ้นยอดจองห้องพักและสร้างสีสันให้กับยามค่ำคืนของหาดอ่าวนางได้เป็นอย่างมาก


ตัวแทนนักแสดงควงไฟ กล่าวด้วยว่า ก่อนหน้านี้ การแสดงควงไฟถูกระงับไปเนื่องจากความเข้มงวดของกฎหมายอุทยานฯ ซึ่งสร้างความกังวลให้แก่นักแสดงและผู้ประกอบการในพื้นที่เป็นอย่างมาก การผ่อนปรนครั้งนี้จึงถือเป็นความสำเร็จในการหาจุดสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการส่งเสริมการท่องเที่ยว

ผ่านฉลุย! อุทยานฯ นพรัตน์ธาราฯ ไฟเขียว โชว์ควงไฟหน้าหาดอ่าวนาง ยกระดับ Soft Power หนุนท่องเที่ยว
