รวบหนุ่มอิสราเอล หัวหน้าแก๊งอาชญากร “อเวนเจอร์” ก่อคดีโชคโชน เป็นบุคคลอันตราย

สุราษฎร์ธานี - ตม.นำกำลังตามรวบหนุ่มอิสราเอล หัวหน้าสมาชิกระดับสั่งการแก๊งอาชญากร “อเวนเจอร์” หนีหมายจับข้ามโลก กบดานซุกวิลล่าหรูกลางเกาะสมุย พบมีประวัติก่ออาชญากรรมโชกโชนเป็นบุคคลอันตราย นำตัวส่งกลับไปดำเนินคดีที่อิสราเอล
วันนี้ ( 30 เมษายน 2569) พล.ต.ต.ชูธเรศ ยิ่งยงดำรงสกุล ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6 เปิดเผยว่า พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สั่งการให้หน่วยงานในสังกัด ตรวจสอบกลุ่มคนต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย มีพฤติการณ์มาสร้างความวุ่นวายหรือจะก่อเหตุร้ายในประเทศไทย หากพบพฤติการณ์หรือการกระทำความผิดให้ดำเนินการตามกฎหมายทันที
ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจากการสืบสวนติดตามบุคคลที่ต้องการตัวของประเทศอิสราเอล โดยการประสานงาน จากสำนักงาน “ผู้ช่วยทูตฝ่ายตำรวจและความมั่นคงภายใน สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย” เพื่อจับกุมและผลักดัน MR.MATAN ARVIV หรือนายมาทาน อาวีฟ อายุ 28 สัญชาติอิสราเอล กลับไปดำเนินคดียังประเทศอิสราเอล จากพฤติการณ์มีหมายจับอินเตอร์โพลและหมายจับประเทศอิสราเอล และ ได้แจ้งรายละเอียดของคดีพบว่า MR.MATAN ARVIV หรือนายมาทาน อาวีฟ เป็นหัวหน้าสมาชิกระดับสั่งการขององค์กรอาชญากรรมที่ชื่อ “อเวนเจอร์”ก่อตั้งขึ้นในอิสราเอล
มีประวัติเคยต้องโทษจำคุกมาแล้วหลายครั้ง ทั้งมีประวัติอาชญากรรมจำนวนมาก และ กระทำความผิดในหลายฐานความผิด อาทิ การรับของโจร การสมคบคิดเพื่อกระทำความผิดทั้งในระดับอาชญากรรม ร้ายแรงและความผิดลหุโทษ การพกพาอาวุธโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย การฉ้อโกง การงัด แงะหรือบุกรุกยานพาหนะ การลักทรัพย์จากยานพาหนะหรือการถอดแยกชิ้นส่วนยานพาหนะ
และยังมีการจัดหาอาวุธ หรือ มีอาวุธไว้ในครอบครองโดยปราศจากอำนาจตามกฎหมาย การพยายามวางเพลิง การผลิต นำเข้า ส่งออก ค้า หรือดำเนินธุรกรรมอื่นใดเกี่ยวกับอาวุธ การส่งออก นำเข้า ค้า หรือ จัดหายาเสพติด ตลอดจนการกระทำโดยประมาทเลินเล่อหรือขาดความระมัดระวังเกี่ยวกับไฟหรือ วัตถุไวไฟ
นอกจากนี้บุคคลดังกล่าวยังมีคดีที่่อยู่ระหว่างการดำเนินการหลายคดี ได้แก่ ฆาตกรรม การก่อให้เกิดการระเบิดโดยมิชอบด้วยกฎหมาย การส่งหรือจัดส่งวัตถุระเบิด การทำให้เกิดความ เสียหายโดยใช้วัตถุระเบิด การสมคบคิดเพื่อกระทำความผิดทั้งในระดับอาชญากรรมร้ายแรงและ ความผิดลหุโทษ การวางเพลิง การข่มขู่่ การส่งออก นำเข้า ค้า หรือจัดหายาเสพติด ความผิด เกี่ยวกับยาเสพติดที่เกี่ยวข้องกับการชักจูงหรือทำให้ผู้เยาว์เสื่อมเสีย และการครอบครองหรือใช้ อุปกรณ์ต้องห้าม
ซึ่งมีหมายตำรวจสากลสีเขียว เผยแพร่เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2569 แจ้งว่าเป็นบุคคลอันตราย อาจก่อความรุนแรงและครอบครองอาวุธ ปัจจุบัน MR.MATAN ARVIV หรือนายมาทาน อาวีฟ รายนี้เป็นที่ต้องการตัวตามหมายจับของศาลแขวงฮาเดรา ประเทศอิสราเอล ในความผิดที่กล่าวหาสมคบคิดในการกระทำความผิด การขัดขวางกระบวนการสอบสวน และการกระทำที่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของบุคคล และได้หลบหนีไปกบดานอยู่ตามประเทศต่างๆ