ร้านขายชุดนักเรียนเบตงยังคงตรึงราคาเดิม แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายต้อนรับเปิดเทอม

ยะลา – “ร้านไทเซ้ง” ร้านจำหน่ายเสื้อผ้านักเรียนในอำเภอเบตง จ.ยะลา ยังคงตรึงราคาเดิมเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง เตรียมต้อนรับเปิดเทอมในช่วงเดือน พ.ค.นี้
วันนี้ (29 เม.ย.) ที่ร้านไทเซ้ง ในเขตเทศบาลเมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลา ร้านจำหน่ายชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน ในช่วงใกล้เปิดเทอมในเดือน พ.ค. 2569 บรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองต่างทยอยนำบุตรหลานมาเลือกซื้อชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนกันอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ทางร้านไทเซ้ง ยังคงราคาเดิมไม่มีปรับราคาขึ้นแต่อย่างใด
นายไพบูลย์ วรปัญญาวงศ์ เจ้าของร้านไทเซ้ง เผยว่า สินค้าที่ผู้ปกครองซื้อมากที่สุดคือ ชุดนักเรียน รองเท้า กระเป๋านักเรียน นอกจากนี้ทางร้านยังปักชื่อ เลาะชื่อ บนเสื้อนักเรียนเก่าด้วย ในราคาตัวละ 40 บาท นอกเหนือจากขายสินค้า เพื่อเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง ส่วนราคาเสื้อผ้าชุดนักเรียนยังคงขายในราคาเดิม เพื่อให้นักเรียนได้ใส่ชุดนักเรียนใหม่ที่มีคุณภาพและราคาย่อมเยา
โดยทางร้านต่างเข้าใจถึงภาวะเศรษฐกิจที่ผู้ปกครองแบกรับอยู่ในขณะนี้ ผู้ปกครองบางคนมีลูกหลายคนก็มาซื้อก่อน ทยอยซื้อทีละคนเพราะบรรดาผู้ปกครองหลายคนบอกไม่ค่อยมีเงิน เลยนำเสื้อนักเรียนเก่าของพี่ หรือของญาติที่ให้มาทำการเลาะเสื้อและปักก่อนจะสิ้นเดือน เพราะที่ร้านจะมีลูกค้ามากในช่วงนี้ทั้งปักและเลาะเสื้อนักเรียน
“สำหรับราคาชุดนักเรียนทุกขนาดในปีนี้ยังราคาเดิม เครื่องแบบนักเรียนอนุบาล 1-3 ชุดละราคา 200-300 บาท อุปกรณ์การเรียน 100-200 บาท เครื่องแบบนักเรียน ป.1-6 ชุดละราคา 360-450 บาท อุปกรณ์การเรียน 195-250 บาท เครื่องแบบนักเรียน ม.1-3 ชุดละราคา 450-550 บาท อุปกรณ์การเรียน 210-250 บาท เครื่องแบบนักเรียน ม.4-6 ชุดละราคา 500-650 บาท และอุปกรณ์การเรียน 230-260 บาท ทั้งนี้ ราคาแต่ละชุดขึ้นอยู่กับขนาดด้วย” เจ้าของร้านไทเซ้ง กล่าว