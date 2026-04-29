เฮ ! แม่ เต่ามะเฟืองขึ้น วางไข่นอกฤดู 98 ฟอง อุทยานฯ ย้ายรังไปอยู่ในที่ปลอดภัย

พังงา - ข่าวดีชาวบ้านพบร่องรอย “เต่ามะเฟือง” ขนาดขึ้นวางไข่บริเวณชายหาดใกล้หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ลป.3 (ปาง) ตรวจสอบพบไข่รวม 98 ฟอง นับเป็นการวางไข่นอกฤดูกาลที่พบได้ยาก
เมื่อช่วงเช้าวันที่ 29 เม.ย. 2569 เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง ลงพื้นที่ร่วมกับศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 2 จังหวัดภูเก็ต เพื่อตรวจสอบร่องรอยการขึ้นวางไข่ของเต่ามะเฟืองอย่างละเอียด หลังได้รับแจ้งจากชาวบ้านใน ว่าพบร่องรอยแม่เต่าขนาดใหญ่ขึ้นมาวางไข่ บริเวณชายหาด ใกล้หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ลป.3 (ปาง)
ผลการสำรวจพบ จุดที่แม่เต่าวาง เป็นจุดที่น้ำทะเลท่วม ทางเจ้าหน้าที่จึงได้ขุดย้ายไข่เต่าเพื่อไปเพาะฟักในจุดปลอดภัย บริเวณชายหาดหน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยว พร้อมจัดทำคอกป้องกัน เพื่อให้ไข่ฟักตามธรรมชาติอย่างปลอดภัย
จากการขุดย้าย พบว่ามีไข่เต่ามะเฟืองจำนวนทั้งสิ้น 98 ฟอง แบ่งเป็นไข่สมบูรณ์ 85 ฟอง และไข่ลม 13 ฟอง โดยแม่เต่ามีความกว้างอก 100 เซนติเมตร ความกว้างพาย 200 เซนติเมตร หลุมไข่ลึก 100 เซนติเมตร กว้าง 40 เซนติเมตร และขนาดไข่เฉลี่ย 4.68 เซนติเมตร
ทั้งนี้ ไข่เต่ามะเฟืองคาดว่าจะใช้เวลาฟักประมาณ 55-65 วัน ก่อนลูกเต่าจะออกจากไข่และคลานลงสู่ทะเล
เจ้าหน้าที่ระบุว่า การขึ้นวางไข่ครั้งนี้ถือเป็น “การวางไข่นอกฤดูกาล” ซึ่งพบได้ไม่บ่อย โดยครั้งล่าสุดที่เคยพบพฤติกรรมลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อปี 2563
อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวและประชาชน งดรบกวนพื้นที่วางไข่ และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เพื่อให้ลูกเต่ามะเฟืองได้ลืมตาดูโลกอย่างปลอดภัยต่อไป.