ครอบครัวร้องสื่อ! ดาบตำรวจเปิดวงไฮโลลวงลูกป่วยทางสมองเล่นสูญเงินกว่า 1.2 แสน

พัทลุง - ครอบครัวร้องสื่อ ดาบตำรวจเปิดวงไฮโลชวนลูกชายป่วยทางสมองเล่นจนเสียหมดตัวกว่า 20,000 บาท ก่อนใช้อุบายให้จำนำสร้อยคอหนัก 2 บาท สุดท้ายสูญเสียหมดก่อนโทรเรียกแม่ให้มาไถ่ทองคืนเป็นจำนวน 100,000 บาท
วันนี้ (29 เม.ย.) นางยุพาภรณ์ มีนยุทธ์ อาย 46 ปี และ นายธนาศักดิ์ พรหมมา อายุ 53 ปี ผู้เป็นพ่อและแม่ของ นายพีรศักดิ์ พรหมมา อายุ 20 ปี ได้ร้องขอช่วยเหลือจากสื่อ หลังจากที่ลูกชายถูก ดาบตำรวจรายหนึ่ง สังกัดตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค 9 ซึ่งได้เปิดเล่นไฮโลภายในบ้าน โทรล่อลวงให้ลูกชายมาเล่น โดยที่ตัวเองเป็นเจ้ามือหวังจะเอาเงิน และสร้อยคอลูกชายสวมใส่ ทำให้ครอบครัวต้องเสียเงินไป 120,000 บาท หลังจากเล่นไปเพียง 15 นาที
และก่อนหน้านี้ก็ยังเปิดเล่นเป็นประจำ ทำให้ลูกชายต้องเสียเงินไปแล้วหลายครั้ง โดยทางครอบครัวมองว่า ด.ต.คนดังกล่าว ใช้กลอุบายล่อลวงทำให้ลูกชายต้องเสียรู้ เนื่องจากลูกชายมีอาการป่วยทางสมองและทานยาอยู่ต่อเนื่อง และมีความอ่อนไหวถูกชักจูงได้ง่าย โดยเหตุเกิดเมื่อกลางดึก วันที่ 28 เม.ย. 69 ที่ผ่านมา
นางยุพาภรณ์ ผู้เป็นแม่ กล่าวว่า ปกติลูกชายมีปัญหาสุขภาพด้านสมองต้องทานยาต่อเนื่อง คืนเกิดเหตุลูกชายได้โทรมาบอกว่า แม่ผมเล่นไฮโลแพ้ ไม่มีเงินแล้ว สร้อยคอ 2 บาท ดาบตำรวจที่เป็นเจ้ามือยึดไปแล้ว แม่ช่วยมาไถ่คืนให้หน่อย โดยส่งคลิปภาพที่ถ่ายไว้ในช่วงเล่นไฮโลว่าอยู่ที่บ้านของดาบตำรวจ ที่ห่างจากบ้านไป 100 เมตร
ต่อมาแม่ได้ออกไปหาลูกชายด้วยความตกเป็นห่วงและได้พูดคุยกับดาบตำรวจว่า ขอไถสร้อยคืนได้มั๊ย 50,000 บาท ดาบตำรวจบอกไม่ได้ต้องจ่ายมา 100,000 บาท ตามจำนวนที่ยืมไป ตนเองก็ไม่มีเงิน ก่อนที่ญาติร่วมวงตะโกนบอกลูกชายมึงเสือกเล่นโง่เอง ช่วยไม่ได้ เลยให้ลูกชายวิ่งไปตามพ่อ กลัวสร้อยคอทองคำของลูกน้ำหนัก 2 บาทจะถูกยึด เพราะมีราคาที่มากกว่า จนพ่อมาที่บ้านดาบตำรวจ แต่ก็ตกลงกันไม่ได้ โดยดาบตำรวจบอกถ้าไม่พอใจ ก็ให้ไปแจ้งความเลย ตำรวจทำอะไรไม่ได้หรอก กูก็เป็นตำรวจ และย้ำอยู่หลายครั้งว่าเป็นตำรวจไม่มีใครช่วยพวกมึงได้ เลยจำใจต้องโอนเงิน ในบัญชีที่มีอยู่ จำนวน 49,000 บาท เพื่อซื้อของมาขายให้ก่อน โดยดาบตำรวจบอกให้โอนเข้าบัญชีญาติ ตามสลิบที่โอน ส่วนที่เหลือเงินสด 51,000 บาท ที่ขายของมาได้แต่ละวันมาให้จนครบ 100,000 บาท
โดย นายธนาศักดิ์ ผู้เป็นพ่อ เมื่อมาถึงเลยพูดเสียงบอกว่าพวกมึงจะเล่นกันให้ตายเลยเหรอ แม้แต่เด็กที่มีปัญหาทางสมองก็ยังหลอกลวงกันได้ ก่อนจะมีการโต้เถียงกัน ทำให้ให้ดาบตำรวจไม่พอใจขู่จะยิงและจะแจ้งตำรวจในข้อหาบุกรุกในยามวิกาล จนกระทั่ง นายธนาศักดิ์ ผู้เป็นพ่อ ได้โทรหาตำรวจมาที่เกิดเหตุ ทำให้ดาบตำรวจเห็นท่าไม่ดี ส่งให้ญาติรีบเก็บโต๊ะและอุปกรณ์การเล่นการพนันไฮโลออกไป ก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะมาถึง
เมื่อตำรวจมาถึง ดาบตำรวจบอกกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่า ไม่ได้มีอะไรแค่ทะเลาะกันเฉยๆ ไม่ได้เล่นการพนันตามที่ถูกกล่าวอ้าง ก่อนที่แม่จะบอกตำรวจว่า มีคลิปตอนลูกชายส่งมาให้ ทำให้ดาบตำรวจเงียบไป แล้วคุยกับตำรวจที่มาว่าคุยกันจบแล้ว ไม่มีอะไรแล้ว ทำให้ตำรวจกลับไป โดยตำรวจที่มายังบอกพ่อและแม่ว่าถ้าจะเอาเรื่องก็ให้ไปแจ้งความไว้
ขณะที่ นายพีรศักดิ์ ลูกชาย กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ดาบตำรวจได้ชักชวนให้มาเล่นไฮโลที่บ้านบ่อยครั้ง แต่ก็แพ้ครั้งละไม่กี่บาท กระทั่งคืนเกิดเหตุขณะกำลังแทงสนุ๊กเกอร์อยู่กับเพื่อน ดาบตำรวจได้โทรมาไม่ต่ำกว่า 20 สายเพื่อชวนให้ไปเล่นไฮโล ตนและเพื่อนก็สงสัยทำไมโทรมากวนจัง ก่อนเดินทางกลับจึงแวะเล่นไฮโลตามคำชักชวน
ตอนนั้นตนเองมีเงินในกระเป๋า 20,000 บาท เล่นไปไม่นานแพ้หมด ดาบตำรวจบอกเดี่ยวให้ยืม 10,000 บาท แต่ก็เล่นแพ้หมด จนกระทั่งดาบตำรวจใช้กลอุบายบอกเอาสร้อยมาจำนำ เดี่ยวจะให้ 100,000 บาท แล้วบอกว่าแทงครั้งละ 5,000 บาท แถมให้ 100 บาท ตนเองอยากเล่นเพื่อเอาเงินคืน สุดท้ายก็แพ้หมดในเวลา 15 นาที ก่อนจะโทรหาแม่ให้เข้ามาช่วยไถสร้อยคอคืนดังกล่าว และเพิ่งทราบอีกครั้งว่าคนที่ร่วมเล่นในวงไฮโลนั้น เป็นแม่ พี่ชาย และน้าสาวของดาบตำรวจทั้งหมด
ขณะเดียวกันทางครอบครัวยังบอกอีกว่า ก่อนนี้จ่าเสือก็ใช้วิธีเดียวกับลูกชายชักชวนเพื่อนบ้านมาเล่น จนเสียเงินมาแล้วหลายครั้ง แต่ไม่มีใครกล้าโวยวายออกมาเนื่องจากเสียไปไม่มากนัก
ด้านเหล่งข่าวจากเพื่อนตำรวจด้วยกันบอกว่า ดาบตำรวจคนดังกล่าว สังกัดตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค 9 นั้น ปกติรับผิดชอบงานสืบสวนในพื้นที่ จ.สตูล แต่ขอนายมาอยู่และรับผิดชอบในพื้นที่ จ.พัทลุง