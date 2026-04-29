ม.อ. เป็นเจ้าภาพจัด “โครงการบูรณาการศิลป์อาเซียน ครั้งที่ 6” สืบสานศิลปวัฒนธรรมและเชื่อมพลังเยาวชนอาเซียน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเจ้าภาพจัด โครงการบูรณาการศิลป์อาเซียน ครั้งที่ 6 (AUN-AYCF Thailand Chapter) ภายใต้แนวคิด “ศาสตร์แห่งแผ่นดิน...สู่ศิลป์อาเซียน” ระหว่างวันที่ 20–25 เมษายน 2569 ณ อาคารศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม โครงการจัดตั้งสถาบันสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม สร้างเครือข่ายเยาวชน และต่อยอดความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเครือข่าย AUN-AYCF แห่งประเทศไทย
พิธีเปิดโครงการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรปวีณ์ พุ่มเกิด รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันสุวรรณภูมิ กล่าวรายงาน และมีอาจารย์ นิสิต นักศึกษา และศิษย์เก่าจากมหาวิทยาลัยเครือข่าย AUN-AYCF แห่งประเทศไทย รวมถึงนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาในจังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง อาทิ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตลอดจนชมรมในสังกัดกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้แก่ ชมรมดนตรีไทย ชมรมดนตรีนาฏรักษ์ และชมรมขับร้องประสานเสียง สะท้อนถึงความร่วมมืออันเข้มแข็งของเครือข่ายทางการศึกษาและศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่
หนึ่งในกิจกรรมสำคัญของโครงการคือ “การแสดงบูรณาการศิลป์อาเซียน” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569 ณ ลานหน้าอาคารศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยภายในงานมีกิจกรรมที่สะท้อนคุณค่าทางวัฒนธรรมและความร่วมมือของเครือข่ายอย่างโดดเด่น อาทิ การแสดงเพื่อถวายความอาลัย การแสดงภูษาอาภรณ์วิจิตรน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ การฉายวีดิทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติ การขับร้องเพลง ASEAN WAY และเพลงประจำกลุ่ม AUN-AYCF Thailand รวมถึงการแสดง มาลีรวมใจออกกราวธง จากมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมจากทั่วประเทศ
พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์ ผู้อำนวยการบริหารเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ขณะที่ รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทระ คมขำ ประธานกลุ่ม AUN-AYCF กล่าวถึงความเป็นมาของเครือข่าย จากนั้นมีการกล่าวรายงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรปวีณ์ พุ่มเกิด รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันสุวรรณภูมิ และกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมพิธีส่งมอบธงเจ้าภาพการบูรณาการศิลป์ ครั้งที่ 7 ให้แก่มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาสำคัญของการจัดงานในปีนี้
ภายหลังพิธีเปิด ผู้เข้าร่วมงานได้รับชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่งดงามและหลากหลาย ทั้งการแสดง โนรา จากมหาวิทยาลัยเครือข่าย การแสดง โขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุดศึกศรพรหมาศ การแสดงระบำอาเซียน และการแสดงบูรณาการศิลป์อาเซียนจากหลายประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย บรูไนดารุสซาลาม เมียนมา เวียดนาม และญี่ปุ่น ซึ่งสะท้อนความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมในมิติร่วมสมัยได้อย่างน่าประทับใจ
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมการแสดง “ลมร่ายเรียง เสียงเพลงแห่งภูษา” สำหรับ AYCF 2026 การแสดงดิเกร์ฮูลู (Workshop) และการแสดงฟินาเล่ ที่เปิดโอกาสให้ผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้เข้าร่วมงาน และนักแสดงจากทุกมหาวิทยาลัยได้ร่วมบันทึกภาพแห่งความประทับใจ ท่ามกลางบรรยากาศแห่งมิตรภาพและความร่วมมือทางวัฒนธรรมอันอบอุ่น
การจัดโครงการครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหลายหน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN), สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา, สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล, กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สถาบันสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, สถาบันศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง, วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ความสำเร็จของการจัดงานครั้งนี้สะท้อนบทบาทของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในฐานะศูนย์กลางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวัฒนธรรมทั้งในระดับประเทศและระดับอาเซียน ตลอดจนการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมให้เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน