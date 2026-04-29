บก.สส.ภ.8 บุกแก๊ง “จำนำรถเถื่อน” รวบ 2 ผัวเมีย ยึดรถ 19 คัน กว่า 1.5 ล. ปล่อยกู้ดอกโหด

ศูนย์ข่าวภูเก็ต-กก.ปพ.บก.สส.ภ.8 บุกค้น 2 จุดทลายเครือข่ายรับจำนำรถเถื่อน รวบผู้ต้องหา 2 ราย พร้อมยึดรถยนต์-รถจักรยานยนต์รวม 19 คัน มูลค่ากว่า 1.5 ล้านบาท พบปล่อยเงินกู้นอกระบบ คิดดอกเบี้ยโหด
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2569 ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.เลิศชาย จำปาทอง ผบก.สส.ภ.8 พ.ต.อ.จารึก วรพฤธานนท์ รอง ผบก.สส.ภ.8 พ.ต.อ.ประวิทย์ เอ้งฉ้วน ผกก.ปพ.บก.สส.ภ.8 สั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษ กก.ปพ.บก.สส.ภ.8 นำกำลังเข้าตรวจค้นเป้าหมาย 2 จุด ในพื้นที่ ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ตามหมายค้นศาลจังหวัดภูเก็ต
ผลการเข้าตรวจค้นสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 2 ราย คือ นายก๊อต (นามสมมติ) อายุ 29 ปี และ น.ส.บิว (นามสมมติ) อายุ 29 ปี พร้อมตรวจยึดของกลางเป็นรถยนต์ 3 คัน รถจักรยานยนต์ 16 คัน รวม 19 คัน มูลค่าประมาณ 1,562,000 บาท อีกทั้งยังพบยอดเงินหมุนเวียนภายในเครือข่ายกว่า 500,000 บาท
จากการสืบสวนพบว่า ผู้ต้องหาทั้งสองมีพฤติการณ์ลักลอบปล่อยเงินกู้นอกระบบ และรับจำนำรถยนต์-รถจักรยานยนต์โดยไม่ได้รับอนุญาต โดยใช้เฟซบุ๊กโพสต์โฆษณาชักชวนลูกค้า ระบุข้อความรับซื้อมอเตอร์ไซค์มือ 1 มือ 2 มีเล่ม ไม่มีเล่ม รวมถึงรับจำจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ให้ราคาสูง ไม่ผ่านนายหน้า
เจ้าหน้าที่ระบุว่า เมื่อมีลูกค้าติดต่อขอกู้เงิน จะให้นำรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์มาวางเป็นหลักประกัน ก่อนรับเงินสดไปใช้ และเรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดถึงร้อยละ 5 ต่อวัน หรือร้อยละ 20 ต่อเดือน โดยให้ลูกค้าโอนเงินค่าดอกเบี้ยเข้าบัญชีเมื่อถึงกำหนดชำระ
ระหว่างตรวจค้นยังพบสัญญาเงินกู้ เอกสารการชำระหนี้ และหลักฐานการทำธุรกรรมจำนวนมาก จึงรวบรวมไว้เป็นพยานหลักฐานประกอบคดี
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหา “ร่วมกันตั้งโรงรับจำนำโดยไม่ได้รับอนุญาต” และ “ร่วมกันให้บุคคลอื่นกู้ยืมเงินโดยคิดดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด” ก่อนควบคุมตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.ถลาง ดำเนินคดีตามกฎหมาย
ตำรวจฝากเตือนประชาชนอย่าหลงใช้บริการเงินกู้นอกระบบ แม้ได้เงินง่ายแต่ต้องแลกด้วยดอกเบี้ยมหาโหด และเสี่ยงสูญเสียทรัพย์สิน ควรใช้บริการจากสถาบันการเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น
