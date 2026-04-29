14 ปีที่รอคอย! ตำรวจทางหลวงตามรถหายส่งคืนเจ้าของหลังถูกขโมยมาใช้ที่ จ.สงขลา

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ตำรวจทางหลวงตามคืนรถหายส่งคืนเจ้าของหลังถูกขโมยมาจากกรุงเทพฯเมื่อ 14 ปีที่แล้ว ปลายทางสุดท้ายนำมาใช้ในพื้นที่ อ.เทพา จ.สงขลา และเกี่ยวข้องกับขบวนการยาเสพติด พบใช้ป้ายทะเบียนปลอม อ้างเพื่อนนำมาจำนำไว้แจ้งข้อหาหนัก ปลอมและใช้เอกสารราชการปลอม และ รับของโจร
วันนี้ (29 เม.ย.) ตำรวจกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดยกองบังคับการตำรวจทางหลวง นำโดย พ.ต.อ.อินทรัตน์ ปัญญา ผกก.7 บก.ทล. พ.ต.ท.สวรรยา เอียดตรง สวญ.ส.ทล.5 กก.7 บก.ทล. จับกุมนายยือรัง ระยะหลง อายุ 43 ปี ที่หน้าบ้านพักเลขที่ 20 ม.2 ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา พร้อมด้วยของกลาง รถยนต์ ยี่ห้อมิตซูบิชิ รุ่นสเปซ แวกอน สีเทาดำ ที่จอดอยู่ข้างบ้านพัก พร้อมแผ่นป้ายทะเบียนหมายเลข ญช 3097 กทม 2 แผ่น และเอกสารสำเนาคู่มือจดทะเบียนรถ 2 ฉบับ โดยเป็นรถที่ถูกแจ้งหายไปตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2555 ที่ สน.ทองหล่อ กรุงเทพฯ
จนกระทั่งตำรวจทางหลวงกองกำกับการ 7 ได้รับรายงานจากการสืบสวนในทางลับ เกี่ยวกับรถยนต์ลักษณะเป็นพิรุธต้องสงสัยเกี่ยวข้องกับขบวนการยาเสพติด หมายเลขทะเบียน ญช 3097 กรุงเทพมหานครและเป็นรถที่แจ้งหายไว้ถูกนำมาใช้งานในพื้นที่ จ.สงขลา โดยมีนายยือรัง ระยะหลง อายุ 43 ปี เป็นผู้ใช้ และเป็นผู้ครอบครองรถยนต์คันนี้จึงลงพื้นที่ตามไปจับกุมที่บ้านพักพร้อมรถยนต์ของกลาง
จากการตรวจสอบรายละเอียดรถคันนี้พบว่า ติดแผ่นป้ายทะเบียน ซึ่งมีตำหนิไม่ตรงกับแผ่นป้ายที่ออกโดยทางราชการ ไม่มีตำหนิสำคัญตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดติดกับตัวรถทั้งด้านหน้าและด้านหลัง และเอกสารสำเนาคู่มือจดทะเบียนรถ พบว่าข้อมูลสำเนาคู่มือการจดทะเบียนรถและแผ่นป้ายทะเบียนไม่ตรงกับเลขป้ายทะเบียนที่ติดอยู่กับรถ เชื่อได้ว่าเป็นเอกสารที่ทำปลอมขึ้นทั้งฉบับ
ส่วนหมายเลขตัวถังรถนั้นพบว่า ตรงกับรถยนต์หมายเลขทะเบียน ญญ 7046 กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีสถานะแจ้งไม่ใช้ตลอดไป และเป็นรถที่แจ้งหายไว้ที่ สน.ทองหล่อ เมื่อวันที่ 19 พ.ค.2555
เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวนายยือรังดำเนินคดีในข้อหาปลอมและใช้เอกสารราชการปลอมและรับของโจร คุมตัวมาทำบันทึกการจับกุมที่สถานที่ตำรวจทางหลวง 5 กองกำกับการ 7 ก่อนนำตัวผู้ถูกจับพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.เทพา จ.สงขลาดำเนินคดี
ทั้งนี้ ในชั้นการจับกุม นายยือรัง อ้างว่า รถคันนี้มีเพื่อนนำมาจำนำไว้ในราคา 50,000 บาท แต่ไม่มีป้ายทะเบียน และในทางการสืบสวนคาดว่ารถคันนี้ถูกแก๊งโจรกรรมรถขโมยมาเพื่อขายต่อหรือจำนำในตลาดมืด และจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสืบสวนเส้นทางรถคันนี้ว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรเพื่อสาวไปถึงต้นทาง และประสานเจ้าของรถให้มารับรถคืนต่อไปหลังจากที่สูญหายมา 14 ปี และคิดว่าคงไม่ได้คืนแล้ว