ต่างด้าวก่อเหตุโชกโชน ทำร้ายนายจ้าง-ลักทรัพย์ หนีเข้าป่าแต่ไม่รอด ถูกวิสามัญดับคาถ้ำ

ชุมพร - วิสามัญดับคาถ้ำ ต่างด้าว ก่อเหตุโชกโชน ทำร้ายนายจ้าง ลักทรัพย์ ใช้อาวุธปืนข่มขู่ชาวบ้าน เสพ-ค้ายาบ้า เจ้าหน้าที่ตามจนได้เบาะแส นำกำลังเข้าเจรจาให้มอบตัวกลับใช้อาวุธยิงสวนออกมา สุดท้ายถูกยิงสวนดับคาถ้ำ
เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 28 เมษายน 2569 พ.ต.ท.สมชาย บุญเกิด รอง ผกก.สภ.สวี จ.ชุมพร ได้รับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ชุดปฎิบัติการ ว่าทางเจ้าหน้าที่ได้วิสามัญฆาตกรรมคนร้ายเป็นบุคคลต่างด้าว เสียชีวิตอยู่ในถ้ำบนเขาไฟไหม้ พื้นที่หมู่ 4 ตำบลทุ่งระยะ อ.สวี หลังรับแจ้งจึงรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ แล้วรุดไปตรวจสอบพร้อมด้วยเจ้าพนักงานอัยการ เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง แพทย์โรงพยาบาลสวี และหน่วยงานเกี่ยวข้องร่วมชันสูตรศพ
ที่เกิดเหตุบริเวณหน้าถ้ำภูเขาไฟไหม้ มีหม้อหุงข้าว ใช้ก้อนหินวางสามมุมทำเป็นเตาก่อไฟด้วยไม้ฟืน และขวดน้ำ ซองขนมและของกินวางอยู่จำนวนมาก เจ้าหน้าที่ตรวจสอบลึกเข้าไปในถ้ำลึกประมาณ 8 เมตร พบศพชายชาวกะเหรี่ยง สัญชาติเมียนมา ทราบชื่อคือ นายซา โซ เอท อัง ( Sa Soe Htet Aung ) อายุ 40 ปี สภาพถูกยิงตามตัวหลายจุด เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ชันสูตรที่เกิดเหตุ ก่อนนำส่งชันสูตรอย่างละเอียดที่โรงพยาบาล
ที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตรวจยึดอาวุธปืนไทยประดิษฐ์ 1 กระบอก แบบบรรจุกระสุนได้นัดเดียว มีปลอกกระสุนยิงแล้ว ขนาด .38 คาอยู่ในลำเพลิง 1 ปลอก ยาบ้าอยู่ในซองพลาสติก 3 เม็ด ไฟฉายคาดศีรษะ 1 อัน เจ้าหน้าที่ตรวจยึดไว้เป็นหลักฐาน
จากการสอบสวนทราบว่า เป็นการวิสามัญฆาตกรรมของเจ้าหน้าที่ ซึ่งได้สนธิกำลังร่วมกับตำรวจชุดปฎิบัติการพิเศษ (นปพ.)ราชเดช และฝ่ายปกครอง สืบเนื่องจากคนร้ายบุคคลต่างด้าวรายนี้เป็นบุคคลอันตราย ได้ก่อเหตุทำร้ายร้างกายนายจ้าง ใช้อาวุธปืนข่มขู่ชาวบ้าน ก่อเหตุลักทรัพย์ ปล้นทรัพย์ และมีพฤติกรรมเสพและค้ายาบ้า ที่ผ่านมาได้หลบหนีเจ้าหน้าที่ขึ้นไปอยู่ในป่านานประมาณ 2 สัปดาห์
กระทั้งวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจตามแกะรอยจนทราบว่าบุคคลต่างด้าวอันตรายรายนี้ได้หลบหนีเข้าไปอยู่ภายในถ้ำเขาไฟไหม้ ในซอยพรุระกำหวาน จึงสนธิกำลังขึ้นไปปิดล้อมและเจราขอให้คนร้ายได้มอบตัวแต่ไม่มีเสียงตอบ เจ้าหน้าที่จึงใช้แก๊สน้ำตายิงเข้าไปภายในถ้ำ แต่นายซา โซ เอท อัง ไม่ยอมวางอาวุธมอบตัว กลับยิงปืนสวนออกมา 1 นัด เจ้าหน้าที่จึงยิงโต้ตอบเข้าไปหลายนัด เมื่อเสียงปืนสงบเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบตามยุทธวิถีพบว่านายซา โซ เอท อัง ถูกยิงเสียชีวิตอยู่ในถ้ำดังกล่าว
ต่อมาเจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งให้เจ้าพนักงานสหวิชาชีพมาร่วมชันสตรตาม ป.วิฯ อาญา และเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานมารวมรวมพยานหลักฐานเก็บเป็นของกลางเพื่อดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป.