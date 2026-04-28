THE Asia จัด ม.อ. อันดับ 5 ร่วมมหาวิทยาลัยชั้นนำในไทย อันดับ 401-500 ของเอเชีย ในปี 2026

Times Higher Education (THE) ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับเอเชีย ประจำปี 2026 (Times Higher Education Asia University Rankings 2026) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2569 โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อยู่ในอันดับ 5 ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย อยู่ในกลุ่มอันดับ 401-500 ของเอเชีย
ทั้งนี้ Times Higher Education University Rankings 2026 จัดอันดับโดยพิจารณาจากตัวชี้วัดคุณภาพ 5 ด้าน คือ
1. Research quality 30%
2. Research environment 28%
3. Teaching 24.5%
4. Industry 10%
5. International outlook 7.5%
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ปี 2026 โดย Times Higher Education เป็นการจัดอันดับระดับโลกเพียงหนึ่งเดียวที่ประเมินมหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัยจากทุกพันธกิจหลัก ได้แก่ การสอน การวิจัย การถ่ายทอดองค์ความรู้ และมุมมองระดับนานาชาติ โดยระเบียบวิธีที่ใช้ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในเอเชียนั้น จะยึดตามกรอบเดียวกันกับการจัดอันดับระดับโลก แต่มีการปรับน้ำหนักคะแนนใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับลำดับความสำคัญของสถาบันในเอเชีย