สลด! หนุ่มเลี้ยงกุ้งเกิดอาการลมชักทำตกบ่อกุ้งจมน้ำดับ

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - เกิดเหตุหนุ่มเลี้ยงกุ้งเกิดอาการลมชักเฉียบพลันขณะล่องเรือไปให้อาหารกุ้ง ทำให้ตกบ่อกุ้งจมน้ำเสียชีวิต เหตุเกิดในท้องที่หมู่ 3 ต.ท่าบอน อ.ระโนด จ.สงขลา
วันนี้ (28 เม.ย.) ทีมประดาน้ำมูลนิธิประชาร่วมใจ จ.นครศรีธรรมราช ได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือส่งชุดประดาน้ำเข้าค้นหาร่างของผู้สูญหายไปในบ่อกุ้งท้องที่หมู่ 3 ต.ท่าบอน อ.ระโนด จ.สงขลา หลังจากนั้นจึงนำอุปกรณ์พร้อมทีมประดาน้ำเข้าสนับสนุนในที่เกิดเหตุ พบว่าพื้นที่เกิดเหตุเป็นบ่อเลี้ยงกุ้งขนาดใหญ่เนื้อที่กว่า 5 ไร่ มีระดับความลึก 3 เมตร ผู้สูญหายไปในบ่อกุ้งขณะให้อาหารกุ้งคือ นายอานนท์ดิศักดิ์ อายุ 26 ปี มีอาชีพเลี้ยงกุ้งในพื้นที่ดังกล่าว
เบื้องต้นพบว่าก่อนเกิดเหตุ นายอานนท์ดิศักดิ์ ได้นำอาหารกุ้งลงเรือไปให้กุ้งตามเวลา หลังจากนั้นได้สูญหายไปเหลือเพียงเรือที่ลอยอยู่ในบ่อกุ้ง จึงประสานเจ้าหน้าที่เข้าช่วยค้นหา และยังพบว่า นายอานนท์ดิศักดิ์ ป่วยเป็นโรคลมชักเป็นโรคประจำตัวอยู่ระหว่างรักษาอาการ ขณะเกิดเหตุอาจป่วยเป็นลมชักเฉียบพลัน
ขณะที่ทีมประดาน้ำได้เริ่มปฏิบัติการประดาน้ำเพื่อค้นหาใช้เวลาเพียงไม่นานก็พบร่าง นายอานนท์ดิศักด์ จมอยู่ใต้ก้นบ่อจึงกู้ร่างขึ้นมา โดยมีพนักงานสอบสวน สภ.ระโนด และแพทย์เวร รพ.ระโนดเข้าชันสูตรในที่เกิดเหตุ สันนิษฐานว่าขณะเกิดเหตุช่วงที่ นายอานนท์ดิศักดิ์ ให้อาหารกุ้งเกิดลมชักเฉียบพลันเป็นเหตุให้ตกลงไปในบ่อแล้วไม่สามารถช่วยตัวเองได้ เป็นเหตุให้เสียชีวิต หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนทางกฎหมายได้มอบศพให้ญาติไปดำเนินการแล้ว