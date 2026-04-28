คึกคัก! ชาวเมืองนราธิวาสแห่เต้นแอโรบิกยามค่ำคืน สร้างกระแสรักสุขภาพ

นราธิวาส - ชาวเมืองนราธิวาสแห่เต้นแอโรบิกยามค่ำคืนที่สวนกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สร้างกระแสการรักสุขภาพซึ่งช่วยกระตุ้นให้ประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพมากยิ่งขึ้น
วานนี้ (27 เม.ย.) บรรยากาศยามค่ำคืนที่สวนกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง หลังประชาชนในพื้นที่จำนวนมากออกมารวมตัวกันทำกิจกรรมออกกำลังกาย โดยเฉพาะการเต้นแอโรบิกที่กำลังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง จากกระแสความนิยมส่วนหนึ่งที่ได้รับอิทธิพลจากการเต้นแอโรบิกในสวนลุมพินีในกรุงเทพมหานคร ซึ่งช่วยกระตุ้นให้ประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพมากยิ่งขึ้น
กิจกรรมไฮไลต์คือการเต้นแอโรบิก ซึ่งมีทีมผู้สอน We Dance Team by ครูอ้อย และครูแยม เป็นผู้นำเต้น สร้างสีสันและความสนุกสนานให้กับผู้เข้าร่วมทุกเพศทุกวัย จากเดิมที่มีผู้เข้าร่วมเพียงเล็กน้อย ปัจจุบันมีผู้สนใจเข้าร่วมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยแต่ละวันมีผู้ร่วมเต้นมากกว่า 200 คน ไม่รวมผู้ที่ออกกำลังกายในรูปแบบอื่น
นางสาวอัญชลี บ่าวแอ (ครูอ้อย) และนางสาวญดา โชติบัณฑ์ (ครูแยม) เปิดเผยว่า จุดเริ่มต้นของกิจกรรมนี้มาจากความตั้งใจที่จะสร้างทางเลือกใหม่ในการออกกำลังกายให้กับประชาชน โดยเน้นความสนุกควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพ ผู้เข้าร่วมสามารถเรียนรู้ท่าเต้นได้อย่างค่อยเป็นค่อยไป จนเกิดความชื่นชอบและกลับมาร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ
อย่างไรก็ตาม ครูอ้อยและครูแยมระบุว่า รู้สึกภูมิใจที่สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้คนในจังหวัดนราธิวาสหันมาออกกำลังกายมากขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมตั้งแต่เด็ก เยาวชน ไปจนถึงผู้ใหญ่ และเชื่อว่าแนวโน้มดังกล่าวจะส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพที่ดีขึ้นในอนาคต